Bandtreffen im Proberaum: Hilchenbach bietet Raum für kreative Köpfe

(wS/hi) Hilchenbach 28.11.2024 | Das ehemalige Jugendzentrum in der Florenburggrundschule in Hilchenbach bietet in zwei Räumen ein Domizil für sechs Bands, die dort regelmäßig für ihre Auftritte proben oder Demomaterial aufnehmen. Der Hilchenbacher Push e.V. hat die Musikerinnen und Musiker jetzt zum Austausch eingeladen.

Besonders erfreulich ist, dass dort mit Interitus und Jester‘s Store zwei Nachwuchsbands eine Heimat gefunden haben. Sie profitieren von Simon Müller als Ansprechpartner bei create music NRW, einem landesweiten Projekt zur Förderung von jungen Musikerinnen und Musikern. Bands wie Dirtsheets, Suicide of Society, Aeternia und Return to Ashes gehören mittlerweile schon zum Inventar.

Beim jährlichen Meeting mit Pizza haben die Teilnehmenden die Aktivitäten der Bands und die Gemeinschaft im Proberaum besprochen. Viele der Musikerinnen

und Musiker engagieren sich auch im PUSH-Verein und beteiligen sich bei Konzerten sowie dem jährlichen PUSH-Festival. Für das kommende Jahr ist geplant, einen Proberaum baulich etwas zu vergrößern. Vielleicht findet hier künftig noch eine neue Band Platz.

Junge Bands oder Producer aus Hilchenbach und Umgebung, die Auftrittsmöglichkeiten suchen oder Infos zu Förderungen benötigen, wenden sich per E-Mail an den PUSH e.V., info@push-ev.de, oder direkt an Simon Müller, s.mueller@push-ev.de.

Einige Mitglieder der Bands, die in den Hilchenbacher Proberäumen üben, kamen jetzt für einen Austausch zusammen.

