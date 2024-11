Benefiz-Ausstellung in Niederdielfen: Kunst von Regina Hruby zugunsten des Wünschewagens

(wS/wn) Wilnsdorf 01.11.2024 | „Kunst im Dienst der Mitmenschlichkeit“

Einladung zur Ausstellung und Verkaufsaktion zugunsten des Wünschewagens des Arbeiter-Samariter-Bundes in der „Alten Linde“ in Niederdielfen

Regina Hruby hat über viele Jahre hinweg ihren Malfreundinnen und Malfreunden Anregungen und Hilfestellungen gegeben, um ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen künstlerischen Malstil zu finden und weiterzuentwickeln. Gemeinsam stellten sie ihre Werke aus und setzten diese für wohltätige Zwecke ein.

Nun möchte die Wilnsdorfer Künstlerin Regina Hruby ihre langjährige Reihe von Benefiz-Veranstaltungen beenden. Zum Abschluss ihres Ausstellungsreigens plant sie, gemeinsam mit ihren Malfreundinnen und Malfreunden ein gutes Werk zu tun und einen Schlussstrich zu setzen:

Zum 10. Mal findet in der historischen „Alten Linde“ in Niederdielfen eine Benefiz-Ausstellung zugunsten des „Wünschewagens“ des ASB statt. Regina Hruby und ihre Malfreundinnen und -freunde präsentieren Bilder in Aquarell, Acryl und Collagen (Mixed Media), die größtenteils im Atelier der bekannten Wilnsdorfer Künstlerin entstanden sind.

Ebenso können handgefertigte Weihnachts- und Grußkarten sowie die ausgestellten Bilder erworben werden. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Bildern und Karten wird an das Projekt „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes gespendet.

Seit 10 Jahren erfüllt der ASB mit seinem speziell für diesen Zweck konzipierten Krankentransportwagen schwerkranken Menschen einen letzten Reisewunsch. Dieses Fahrzeug kann an den Ausstellungstagen vor der „Alten Linde“ besichtigt werden, und ehrenamtliche Helfer stehen für Fragen zur Verfügung.

Regina Hruby und ihre Malfreundinnen hoffen, dass viele ihrem Aufruf folgen, sich selbst etwas Schönes gönnen und dabei zugleich ein gutes Werk tun.

Die Benefiz-Ausstellung in der „Alten Linde“ findet statt am:

Samstag, 9. November 2024, von 13 bis 18 Uhr

Sonntag, 10. November 2024, von 11 bis 18 Uhr



Im Bild 3. v.l. Regina Hruby

