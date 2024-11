Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode informiert die Kreuztaler SPD

(wS/spd) Kreuztal 28.11.2024 | Nach der Festlegung des Neuwahltermins informierte die Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode die Mitglieder der Kreuztaler SPD über die politische Situation Berlin. Sie betonte, dass die SPD weiterhin das Ziel verfolge, stärkste Kraft zu bleiben, um die begonnen Reformprojekte weiterzuführen.

Als wichtigstes Ziel strich sie dabei die soziale Gerechtigkeit heraus. Dazu gehören auch die Bündelung der Unterstützungsleistungen für Kinder in de Kindergrundsicherung, die Weiterführung des Deutschlandtickets und weitere Stärkung des ÖPNVs.

Weiterhin kämpfen will die Bundestagsabgeordneten auch um den Erhalt der beiden Thyssen-Krupp-Standorte in ihrem Wahlkreis. Hier forderte sie mehr Einflussmöglichkeiten, wenn Unternehmen staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen.

Nachdem die SPD-Abgeordnete in den letzten drei Jahren den Wahlkreis engagiert in Berlinvertreten hat, will sie diese Arbeit auch nach dem 23.Februar fortführen.

Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode und Mitglieder der Kreuztaler SPD

