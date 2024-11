Dachstuhlbrand in Niederschelden: Feuerwehr im Großeinsatz

(wS/red) Niederschelden 10.11.2024 | Am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Bogenstraße in Niederschelden alarmiert.

Aufmerksame Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Bewohner des betroffenen Hauses umgehend gewarnt, sodass diese das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Der Sohn des Hauseigentümers versuchte, die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers zu bekämpfen und zog sich dabei leichte Verbrennungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr setzte zwei Drehleitern und einen Innenangriffstrupp ein, um das Feuer effektiv zu bekämpfen. Durch den schnellen und professionellen Einsatz gelang es der Feuerwehr, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Die Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Da jedoch kurz vor dem Brand der Strom im gesamten Haus ausgefallen war, besteht der Verdacht auf einen technischen Defekt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Fotos: M. Groß – L. Schneider / wirSiegen.de

