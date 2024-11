Dielfer Ortsvereine laden ein zum kulinarischen Weihnachtsmarkt

(wS/mb) Wilnsdorf 29.11.2024 | Am 3. Advent Samstag ab 14:30 Uhr laden wieder die Dielfer Ortsvereine zum Weihnachtsmarkt am Sport- und Schulzentrum im Augraben in Niederdielfen ein.

Gestaltet wird der gemütliche und traditionelle Markt von den mitwirkenden Ortsvereinen. Man kann an weihnachtlich geschmückten und stilvoll beleuchteten Ständen vorbeischlendern und mit netten Leuten ins Gespräch kommen.

Zu den kulinarischen Angeboten zählen unter Anderem, frische Waffeln, heiße Drinks, Glühwein, Reibeplätzen, Suppen und gebratene Champignons uvm.

Im Rahmenprogramm sind, wie im letzten Jahr, musikalische Darbietungen und Tanzeinlagen der Ortsvereine geplant.

Wenn es langsam dunkel wird, hat sich für die Kinder der Nikolaus mit einem prall gefüllten Rucksack angekündigt.

Der Reinerlös wird von den Vereinen wieder gespendet an die Kindergärten in Niederdielfen, den Pflegekreis Wilnsdorf und das Hospiz an der Eremitage.

Also, alle Jahre wieder…., kommt am 3. Advent Samstag zum Weihnachtsmarkt nach Niederdielfen.