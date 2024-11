Dorfverein Aue-Wingeshausen: Wer hat Tipps für die Hochzeitsallee?

(wS/bb) Bad Berleburg 02.11.2024 | Der Dorfverein Aue-Wingeshausen baut seine Hochzeitsallee weiter aus. Bedeutet: Der Verein schenkt allen Brautpaaren, die 2024 in Aue, Wingeshausen oder Müsse geheiratet haben, in einer der drei Ortschaften leben oder einen besonderen Bezug zu den Dörfern haben, einen Obstbaum ihrer Wahl. Die Bäume werden am Samstag, 16. November (Beginn 10 Uhr) in einer gemeinsamen Aktion gepflanzt – und ergänzen die bestehende Hochzeitsallee am Sonnenhof in Wingeshausen. Im Anschluss lädt der Verein die Brautpaare noch zu einem kleinen Imbiss im Sonnenhof ein.

In Zeiten des Datenschutzes ist es für den Dorfverein allerdings nicht leicht, an Informationen zu kommen, welche Hochzeiten im Verlaufe des Jahres stattgefunden haben. Das betrifft möglicherweise auch Trauungen außerhalb von Aue und Wingeshausen. Deshalb fragt der Vorstand: Wer kann dem Dorfverein wichtige Tipps geben, damit niemand vergessen wird?

Ansprechpartner für das Projekt ist der 1. Vorsitzende Helmut Keßler, Tel. (01 71) 9 64 73 38.



Foto Archiv: Dorfverein Aue-Wingeshausen

.

.

Anzeige