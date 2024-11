Einbrecher im Bereich Weidenau unterwegs

(wS/ots) Siegen 12.11.2024 | Am gestrigen Montagabend (11. November) haben Einbrecher ihr Unwesen im Bereich des Weidenauer Charlottentals getrieben.

In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 19:30 Uhr machten sich ein oder mehrere Täter an zwei Häusern zu schaffen. In der Charlottentalstraße versuchte man, über eine Terrassentür sowie ein weiteres Fenster in das Mehrparteienhaus zu gelangen.

Bewohner hatten zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen. Darüber hinaus war ihnen aber zunächst nichts Weiteres aufgefallen. Erst später bemerkten sie die Beschädigungen an der Terrassentür und dem Fenster.

Unweit der Charlottenstraße kam es in der Straße Am Ufer zu einer weiteren Tat.

Hier drangen die Täter über einen Balkon in eine Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses ein. Man brach im weiteren Verlauf gewaltsam die Wohnungstür von innen auf und gelangte so in den Treppenflur des Hauses. Von dort drang man ebenfalls unter Gewaltanwendung in eine weitere Wohnung ein. Ob etwas aus den beiden Wohnungen entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt und daher Gegenstand der weiteren Ermittlung der Kriminalpolizei. Die Tatzeit bei diesem Haus dürfte zwischen 17:50 Uhr und 19:30 Uhr liegen. Die Ermittler fragen: Hat jemand verdächtige Personen zu dieser Zeit gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!