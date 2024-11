Feierliche Hubertusmesse in Irmgarteichen – St. Cäcilia Kirche lädt am 10. November zur traditionellen Hubertusmesse ein

(wS/sp) Netphen 07.11.2024 | Am kommenden Sonntag, den 10. November 2024, findet um 10:45 Uhr in der St. Cäcilia Kirche in Irmgarteichen eine besondere Hubertusmesse statt, musikalisch gestaltet von den Siegerländer Parforcehornbläsern unter der Leitung von Wilfried Berger. Die Messe wird vom Hegering Netphen e.V. organisiert und verspricht ein eindrucksvolles Erlebnis, das Natur, Musik und Glauben miteinander verbindet.

Die Hubertusmesse ist nicht nur ein Konzert, sondern ein Gottesdienst, der zu Ehren des Heiligen Hubertus, des Schutzpatrons der Jäger, gefeiert wird. Hubertus, geboren um 655 in Toulouse, gilt als ein Mann von tiefem Glauben und großer Fürsorge. Nach einer einschneidenden Jagderfahrung zog er sich in die Ardennen zurück und widmete sich dort einem frommen Leben. Im Jahr 705 wurde er Bischof von Maastricht und später in Lüttich, wo er als Wohltäter und spiritueller Führer der Region wirkte.

Die Hubertuslegende erzählt von einem jähen Wandel im Leben des Heiligen: Während einer Jagd soll ihm ein Hirsch mit einem leuchtenden Kreuz im Geweih erschienen sein – ein Zeichen Gottes, das Hubertus zur Umkehr bewegte. Dieses Motiv des „geläuterten Jägers“ prägt seither das christliche Verständnis der Jagd als respektvollen Umgang mit der Natur und den Mitgeschöpfen.

Wie es die Tradition verlangt, wird die St. Cäcilia Kirche für diesen besonderen Anlass mit Zweigen, Blättern und anderen Gaben aus Wald und Flur geschmückt. Jäger und Jagdhunde begleiten die Messe, und der majestätische Klang der Parforcehörner verleiht ihr eine feierliche Atmosphäre. Ursprünglich diente das Parforcehorn als Signalinstrument, hat sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem anspruchsvollen Musikinstrument entwickelt, das heute in speziellen Hubertusmessen gespielt wird. Seine warmen und kraftvollen Klänge schaffen eine einzigartige Verbindung zwischen der liturgischen Feier und der Natur.

Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, an der Hubertusmesse teilzunehmen und sich von den traditionellen Klängen der Parforcehörner in die Welt der Jagdkultur und ihrer spirituellen Wurzeln entführen zu lassen.