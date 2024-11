(wS/hml) Siegen 02.11.2024 | Am 10. November wird um 9:45 Uhr das Kirchweihfest in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 in Siegen gefeiert. Das Festhochamt um 9:45 Uhr wird vom Kammerchor Weidenau musikalisch mit gestaltet. Ab ca. 10:45 Uhr spielt Christoph Niggemeier (Lennestadt) in der anschließenden Orgelmatinée Werke von Max Reger und Georg Böhm zum Thema: „Freu dich sehr, o meine Seele“.