Feuerwehr rettet Hund aus verrauchtem Wohnhaus in Niederdielfen

(wS/mg) Niederdielfen 22.11.2024 | Am Freitagmorgen kam es in einem Zweifamilienhaus in Niederdielfen zu einem Schmorbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät. Durch das Schmorbrandgeschehen entwickelte sich starker Rauch, der das gesamte Gebäude durchzog.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war die Bewohnerin der betroffenen Erdgeschosswohnung nicht zu Hause. Die Hauseigentümerin, die im ersten Obergeschoss lebt, bemerkte die Rauchentwicklung rechtzeitig und konnte das Gebäude eigenständig verlassen.

In dem Wohnhaus befand sich noch ein Hund. Die Feuerwehr, die rasch vor Ort eintraf, drang in das verrauchte Gebäude ein und konnte das Tier wohlbehalten retten.

Glücklicherweise gab es weder bei den Bewohnern noch bei dem Hund Verletzungen. Die Erdgeschosswohnung ist aufgrund der starken Rauchschäden derzeit unbewohnbar. Die Wohnung im Obergeschoss konnte nach gründlichem Lüften wieder betreten werden.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

