Glasfaserausbau in Oberschelden gestartet – Verzögerung durch Insolvenz des Tiefbauunternehmers

(wS/wn) Siegen 04.11.2024 | Die Bürgerinnen und Bürger von Oberschelden können sich freuen: Das Warten hat ein Ende!

Der Glasfaserausbau in dem Siegener Stadtteil hat begonnen. Seit Ende Oktober werden die ersten Hausanschlüsse in Absprache mit den Anwohnern errichtet. Im Anschluss daran erfolgt die Verlegung der Längstrassen sowie der Anschluss an das bestehende Netz über den Punkt of Presence (PoP) in Freudenberg. Im Rahmen des Projekts sind insgesamt 12,5 Kilometer Längstrasse sowie etwa 175 Hausanschlüsse vorgesehen. Das geplante Bauende ist für Anfang 2026 angesetzt.

„Aufgrund der Insolvenz der Soli Infratechnik GmbH, die ursprünglich den Arbeiten ausführen sollte, hat sich der Baustart leider verzögert. Wir bedanken uns bei den Anwohnern für ihre Geduld in dieser Zeit und entschuldigen uns für entstandene Unannehmlichkeiten. Wir sind bestrebt die Versorgung der Anwohner mit schnellem Internet zügig mit unserem neuen Partnerunternehmen voranzutreiben.

Die Bauausführung wird nun von der Schneiderbau GmbH aus Bad Laasphe übernommen“ berichtet Martin Oberdörfer, zuständiger Projektleiter bei Westnetz.

Foto: Westnetz

