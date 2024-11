Herbstlehrgang für talentierte Jung-Schiedsrichter im Sportcentrum Kaiserau

(wS/si) Siegen 16.11.2024 | In der Zeit vom 21.10-25.10.2024 fand der traditionelle Herbstlehrgang des Verbandschiedsrichterausschusses (VSA) im Sport Centrum Kamen-Kaiserau statt. Die Schiedsrichtervereinigung Siegen -Wittgenstein war mit Mia Kolshorn (16, SF Birkelbach) und Simon Stöcker (15, SF Edertal) im 25-köpfigen Aufgebot von talentierten Nachwuchs-Schiedsrichtern aus ganz Westfalen vertreten. Der Lehrgang wurde geleitet vom Verbandsschiedsrichterlehrwart (VSL) Mario Schleicher (Hagen), sowie den Lehrstabsmitgliedern Swen Klotzsche (Lippstadt) und Jan Lohmann (Steinfurt). Nach Anreise, Einchecken, Begrüßung, Kennenlernen und Mittagessen, fand am ersten Tag eine erste Theorieeinheit statt, in denen sich die Teilnehmer mit verschiedenen Regelthemen auseinandersetzten.

Später fand ein Lauftest auf Basis der Verbandsvorgaben statt, also eine beachtliche Hürde, die unsere beiden Teilnehmer gemeistert haben. Ein kleines Fußballturnier und anschließendes gemütliches

Beisammensein in der "Westfalenstube" rundete den Montag ab.

Der zweite Tag startete mit der Besprechung der am Vortag erarbeiteten Regelinhalte.

Danach folgte eine Gruppenarbeit mit der Analyse des Verhaltens von Schiedsrichtern in bestimmten Spielsituationen. Anschließend ging es aufs Spielfeld zur praktischen Schulung der Laufwege und des Stellungsspiels. Der anschließende Besuch des westfälischen Bundesligaschiedsrichters Dr. Florian Exner (Münster) beeindruckte die jungen Nachwuchs-SR sehr. Er gab spannende Einblicke in die Kommunikation zwischen den SR und dem VAR, und natürlich viele Tipps. Der Abend klang dann in geselliger Runde mit Verfolgen der Champions-League-Spiele aus.

Der Mittwoch war geprägt von intensiver Regelarbeit und anschließender Gruppenarbeit, bevor spätnachmittags eine ausgedehnte Laufeinheit zu absolvieren war.

Das abschließende Regelquiz fand großen Anklang bei den Teilnehmern. Danach wurde der Tag mit der Verfolgung der weiteren Champions-League-Spiele abgeschlossen.

Am letzten Tag fanden die abschließenden Prüfungen in Theorie und Praxis statt, also ein Regeltest und eine Laufprüfung. Diese bestand aus Intervallen im Mittelstreckenbereich und 6 x 40 m Sprints mit jeweiligen Zeitvorgaben auf Bezirksliga-Niveau. Unsere beiden Wittgensteiner Teilnehmer haben hier mit gutem Erfolg abgeschnitten. In der abschließenden Feedbackrunde zogen die Teilnehmer ein durchweg positives Fazit. Es war ein lehrreicher und absolut lohnenswerter, aber auch kräftezehrender Lehrgang.

Nach dem Mittagessen verteilten sich die jungen Schiedsrichter mit vielen neuen Erfahrungen und gestärkter Persönlichkeit zurück in die jeweiligen Kreise. Herauszustellen ist, dass der Herbstlehrgang des Verbandes ein wahres Sprungbrett für Nachwuchs-SR sein kann. Das letzte Beispiel ist David Kleinstück (FC Hilchenbach), der 2021 dort beeindruckende Leistungen zeigte, inzwischen in der Landesliga pfeift, und aktuell die Westfalenliga anpeilt. Überhaupt nutzten die heimischen SR dieses Sprungbrett und gehörten zu den Lehrgangsbesten. Bedenkt man, dass Jonas Fischbach (Fortuna Freudenberg) aus dem Nachwuchslehrgang 2017 inzwischen in der Regionalliga, und Fabian Kiehl (Germ. Salchendorf) aus dem Lehrgang 2018 inzwischen in der Oberliga aktiv sind, zeigt dies die Bedeutung und die Möglichkeiten des Herbstlehrganges des VSA in Kaiserau!

