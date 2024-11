Jens Kamieth MdL zum Bundesweiten Vorlesetag 2024: Gemeinsam lesen – gemeinsam wachsen!

(wS/cdu) Siegen 16.11.2024 |Lesen ist eine grundlegende Fähigkeit, denn Lesen eröffnet Horizonte, fördert kreatives Denken und ist die Grundlage guter Startchancen für unsere Kinder. Aus diesem Grund hat der direkt gewählte CDU-Landtagsabgeordnete für Burbach, Freudenberg, Neunkirchen und Siegen, Jens Kamieth MdL, in dieser Woche in der Geisweider Gemeinschaftsgrundschule Auszüge aus der Kinderbuchreihe „Bitte nicht öffnen“ von Charlotte Habersack vorgelesen, unter anderem in einer dritten und vierten Klasse.

Der jährliche Vorlesetag bietet die Gelegenheit, die herausragende Bedeutung des Vorlesens in den Fokus zu rücken. Vorlesen unterstützt die Sprachentwicklung, weckt die Neugier auf Geschichten und stärkt das Verständnis für andere Perspektiven. Vor allem Kinder profitieren deshalb, wenn ihnen frühzeitig und kontinuierlich vorgelesen wird. Gleichzeitig schafft das Vorlesen eine emotionale Verbindung, die weit über die Geschichte hinausreicht. Es ist deshalb eine bleibende gesellschaftliche Aufgabe, auch in Zukunft das Lesen und Vorlesen zu fördern: in Familien, Schulen, Bibliotheken und in der gesamten Gesellschaft.

Jens Kamieth MdL: „Lesen war für mich persönlich immer ein Weg, die Welt besser zu verstehen und Neues zu entdecken. Noch heute erinnere ich mich daran, wie mich die Geschichten, die mir vorgelesen wurden, fasziniert und geprägt haben. Diese Erfahrung wünsche ich jedem Kind. Es ist meine Überzeugung, dass Lesen nicht nur die Basis für Bildung ist, sondern auch eine Brücke zwischen Generationen und Kulturen schlagen kann. Der Vorlesetag erinnert uns daran, wie wichtig es ist, diese Werte zu bewahren und weiterzugeben.“

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!