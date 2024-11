Junge Union zu Besuch in der ADAC-Luftrettungsstation am Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/ju) Siegen 20.11.2024 | 45 interessierte Besucherinnen und Besucher erleben spannende Einblicke rund um den Rettungshubschrauber „Christoph 25“

Die Junge Union Siegen besuchte mit 45 interessierten Bürgerinnen und Bürgern, darunter CDU-Landratskandidatin Susanne Otto, die ADAC-Luftrettungsstation am Diakonie Klinikum Jung-Stilling.

Erkan Okcu von der Feuerwehr Siegen und Markus Scheld von der ADAC-Luftrettung führten die Gäste durch einen spannenden Abend voller Eindrücke und Geschichten rund um den gelben Engel „Christoph 25“. Seinen Namen hat der Rettungshubschrauber vom heiligen Christophorus- dem Schutzpatron der Reisenden.

In unserer Region deckt er seit Anfang 1982 einen Radius von 70 Kilometern ab und rettet tagtäglich Leben. Damit reiht sich unser heimischer Rettungshubschrauber in ein Netzwerk voller gelber Engel ein, denn bundesweit stehen 37 ADAC-Luftrettungsstationen zur Verfügung. „Stolz und dankbar“, so drückt es der Vorsitzende der Jungen Union Siegen -Kürsat Özcan- aus. Er hatte im Namen der Jungen Union Siegen zu der Führung eingeladen. „Ich empfinde tiefe Dankbarkeit und auch Stolz, wenn ich die hochprofessionelle Arbeit der Luftrettungsstationen in unserer Region, aber auch bundesweit betrachte. Es ist unsere Verpflichtung, politisch für unsere Retter zu einzustehen!“ resümiert er.

Fotos: Devrim Özcan

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!