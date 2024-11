Kafka live erleben: Zwei faszinierende Theaterstücke im Gebrüder-Busch-Theater

(wS/hi) Hilchenbach 12.11.2024 |

Erinnern an Kafka –

Teil Ein Bericht für eine Akademie Teil Erinnerungen – Begegnungen – Bilder

Vor 100 Jahren starb der bedeutende Schriftsteller Franz Kafka. Der Gebrüder-Busch-Kreis e.V. lädt deshalb zu einem zweiteiligen Theaterabend ein, um seinem rätselhaften Werk etwas näher zu kommen, am Donnerstag, den 28.11.2024, um 19.30 Uhr ins Gebrüder-Busch-Theater.

„Ein Bericht für eine Akademie“ ist im ersten Teil des Abends zu sehen, hören und erleben. Diese Erzählung ist der erste Text Kafkas, der 1962 für die Bühne adaptiert wurde, und seitdem das Publikum begeistert. Es ist die Geschichte eines Affen, der „menschlich“ wird, um zu überleben. Auf der Bühne: Ein Schauspieler, der sich der Aufgabe stellt, ein Tier zu spielen, das vermenschlicht ist: Das faszinierende Leben von einem Affen, der durch Nachahmen, Lernen und Erkenntnis seinen Tieranteil abwirft und sich das Menschsein antrainiert.

Nach einem eineinhalb Stunden in Anspruch genommenen Schminkprozess spielt Hans Schwab diesen Affen facettenreich, wandlungsfähig, nicht Darsteller, sondern gelebte Rolle. Ein Seh-, Hör- und Theatererlebnis.

Im zweiten Teil des Abends folgen: Erinnerungen – Begegnungen – Bilder. Die Regisseurin Ronka Nickel und Hans Schwab lesen und erzählen aus dem Leben von Franz Kafka. Eine Annäherung mit ausgesuchten Texten von und über diesen einzigartigen Menschen Kafka. Projizierte Fotos lassen ihn und seine Welt lebendig erscheinen.

Kafka gilt oft als schwieriger Autor, der in Rätseln spricht. Gerade deshalb ist er bis heute so spannend. Der Bogen, der durch sein Leben, seine Familie, die engen Freunde, seine Frauen und seine Arbeit gespannt wird, macht neugierig auf den Autor. Und es blitzen überraschende Seiten des Franz Kafka auf: komische, zärtliche und zugewandte.

Mitveranstalter sind die VHS Siegen-Wittgenstein und das Siegener „Kultur!Büro.“.

Eintrittskarten gibt es beim Gebr.-Busch-Kreis (02733 53350 oder www.gbk-kultur.de) und an der Abendkasse.

Noch einmal die Daten für den Veranstaltungskalender:

28.11.2024, 19.30 Uhr, im Gebrüder-Busch-Theater

