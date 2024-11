„Licht – Lampen – Lumineszenz: Chemische Leuchtstoffe im Alltag und deren Anwendung in der Forschung“ in den KlimaWelten Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 27.11.2024 | Bunte Leuchstoffe in der dunklen Jahreszeit: Die KlimaWelten Hilchenbach laden am Mittwoch, den 04.12.2024 um 19:00 Uhr herzlich ein zu einem Vortrag mit experimenteller Demonstration zum Thema „Licht, Lampen – Lumineszenz: Chemische Leuchtstoffe im Alltag und deren Anwendung in der Forschung“ von Prof. Dr. Claudia Wickleder, Lehrstuhl für Anorganische Chemie der Universität Siegen.

Im Vortrag wird ein Überblick über den Einsatz von Leuchtstoffen (sogenannten Lumineszenzmaterialien) für zahlreiche unterschiedliche Anwendungen gegeben, dies beinhaltet verschiedene Lampentypen, Fernseher, Sicherheitsleuchtstoffe z.B. in Geldscheinen, aber auch Leuchtstoffe für die medizinische und Umwelt-Diagnostik, nämlich die Detektion von Feinstaub und Mikroplastiken. Bezüglich der Lampentypen wird auf die Energieeinsparung und Umweltverträglichkeit von LEDs gegenüber Glühbirnen und Energiesparlampen eingegangen, dies wird durch deren Funktionsprinzip dargelegt. Grundlegend wird die Erzeugung von weißem Licht mit unterschiedlicher Lichtqualität und -Temperatur (warmes oder kaltes Licht) vorgestellt. Der Vortrag wird abgerundet durch die Demonstration der an der Universität Siegen entwickelten Leuchtstoffe.

Prof. Dr. Claudia Wickleder ermöglicht spannende Einblicke in die Forschungsarbeit des Lehrstuhls für Anorganische Chemie der Universität Siegen. Der Vortrag erfordert keinerlei chemisches Vorwissen und ist für die breite Öffentlichkeit geeignet.

Ort: KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17, 57271 Hilchenbach

Datum: 07.11.2024

Uhrzeit: 19:00 Uhr

Kosten: Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Rückfragen: melanie.groos@klimawelten.de oderTel. 02733-2864794 (Mo – Do 9 – 15 Uhr)

Weitere Infos zu den regelmäßig stattfindenden Themenabenden in den KlimaWelten Hilchenbach finden Sie hier: https://klimawelten.eu/events

Foto: KlimaWelten

