„Lions“ unterstützen Hospiz im Kloster Bruche

(wS/dia) Siegen – Betzdorf 20.11.2024 | LC Westerwald spendet 1000 Euro an den Förderverein der stationären Einrichtung Betzdorf.

Helfen, wo Hilfe benötigt wird – unter dieser Devise hat der Lions Club (LC) Westerwald den Förderverein des Ökumenischen Hospizes Kloster Bruche mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt. Zur Übergabe war dieser Tage eine rund 30-köpfige Delegation der Lions nach Betzdorf gekommen und konnte bei der Gelegenheit die Einrichtung näher kennenlernen.

Bei einem Gespräch gaben Einrichtungsleiterin Yasmin Brost und der Vorsitzende des Fördervereins, Michael Lieber, Einblicke in das Haus, das derzeit über acht Plätze verfügt und in dem seit der Eröffnung im April 2023 bereits mehr als 120 Menschen auf ihrem allerletzten Weg professionell und liebevoll begleitet wurden. Rund 20 speziell ausgebildete Pflegekräfte und das Hauswirtschaftsteam kümmern sich um die Gäste, die im Durchschnitt 26 Tage in der Einrichtung verweilen. Nicht nur unter den Mitarbeitenden sei die Identifikation mit dem Hospiz hoch, berichtete Yasmin Brost, ebenso blieben viele Angehörige dem Haus nach dem Verlust eines lieben Menschen in Dankbarkeit verbunden. Dass die Einrichtung auch darüber hinaus in der Region auf viel Akzeptanz stößt, davon wusste Michael Lieber zu berichten. Dies zeige sich nicht nur am Zuspruch auf Veranstaltungen wie dem Apfelfest oder dem „Advent an der Klosterscheune“ (der in diesem Jahr wieder stattfindet und zwar am Sonntag, 1. Dezember, ab 14.40 Uhr), sondern auch an der Spendenbereitschaft von Vereinen und Privatleuten – für Hospize ist dies essentiell, da sie einen wesentlichen Teil ihrer Kosten auf diesem Wege selbst finanzieren müssen.

„Nicht zuletzt deshalb ist es uns ein großes Anliegen, das Ökumenische Hospiz Kloster Bruche zu unterstützen“, betonte der Präsident des LC Westerwald Tobias Gerhardus. Vor Ort werde enorm wichtige Arbeit zugunsten schwerstkranker und sterbender Menschen geleistet. „Wir sind froh, dass wir nun eine solche stationäre Einrichtung im Kreis Altenkirchen haben und wünschen dem Haus und dem gesamten Team für die Zukunft alles Gute.“

Bei einem Besuch im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche informierte sich der Lions Club Westerwald mit Präsident Tobias Gerhardus (links) über die Arbeit der Einrichtung und überreichte zudem eine 1000-Euro-Spende an den Förderverein. Foto: Diakonie in Südwestfalen

