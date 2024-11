Martinszug und großes Martinsfeuer in Niederschelden – Sei dabei!

(wS/red) Niederschelden 01.11.2024 | Am 09.11.2024 lädt die Freiwillige Feuerwehr Niederschelden zum alljährlichen Martinszug und Martinsfeuer ein. Der Zug startet um 18 Uhr an der ehemaligen Burgschule in der Waldstraße 2 und führt feierlich zum Gerätehaus der Feuerwehr in der Bogenstraße 74. Dort erwartet die Besucher ein beeindruckendes Martinsfeuer, das für eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Neben dem feurigen Highlight sorgt der Förderverein der Feuerwehr auch für das leibliche Wohl: Bratwurst, heißer Kakao, Glühwein und traditionelle Martinsbrezeln laden zum Genießen und Verweilen ein.

Eine wichtige Bitte: Der Förderverein bittet alle Besucher, aus Sicherheitsgründen auf Fackeln zu verzichten. Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen stimmungsvollen Abend voller Tradition und Gemeinschaft!



.

.

Anzeige