Musik der Solidarität: Benefiz-Klassikkonzert in Siegen für Menschen in Not

(wS/dm) Siegen 13.11.2024 | Am 22. November erwartet die Klassikfreunde in Siegen ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis. In einem der schönsten Festsäle der Stadt, der Rudolf-Steiner-Schule, bringt der Veranstalter Dieter L. Melitzki heimische sowie internationale Künstler zusammen.

Das Konzert dient einem wichtigen Zweck: Melitzki unterstützt damit die Aktion der Backesfreunde Obersdorf- Rödgen e.V. – Menschen in Not- Ukraine- Hilfe. „Wir wollen die unterstützen, die schuldlos in höchste Armut geraten sind“, betont Melitzki.

Der bekannte Künstler Vesselin Paraschkevov, der selbst vielfach in Russland auf den Bühnen stand, unterstützt das Anliegen und erklärt: „Wir müssen solidarisch sein.“ Melitzki teilt diese Haltung und fügt hinzu: „Wir haben nichts gegen Russen, nur weil sie Russen sind. Wir haben etwas gegen die Aggressoren. Wir haben etwas gegen den Krieg.“

Das Konzert ist ein klares Zeichen des Friedens und der Menschlichkeit, mit der gemeinsamen Botschaft: „Das Volk will keinen Krieg. Die Völker wollen keinen Krieg.“

Der Einlass zum Benefiz-Klassikkonzert beginnt um 19:00 Uhr, der Beginn ist um 19:30 Uhr. Wer sich musikalisch für den guten Zweck engagieren möchte, sollte diesen Abend nicht verpassen.