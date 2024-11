Neue Energie aus altem Abfall – Fünf neue Altspeisefett-Sammelboxen für Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 05.11.2024 | Das Essen ist fertiggekocht, jetzt steht das Aufräumen an. Aber wohin eigentlich mit den Öl-Resten vom Antipasti-Teller? Und: Was passiert mit dem Öl aus der Thunfisch-Dose?

Dieser flüssige Abfall kann ab sofort ganz einfach entsorgt werden: In einer von insgesamt fünf neuen Altspeisefett-Sammelboxen, die die Firma Münzer Deutschland GmbH jetzt in Hilchenbach aufgestellt hat.

Mit den gelben Sammel-Containern möchte das Unternehmen den Bürgerinnen und Bürgern eine einfache und umweltfreundliche Entsorgung ihres gebrauchten Speisefetts ermöglichen. Die gesammelten Reste werden anschließend zu Biodiesel verarbeitet, der eine signifikante CO 2 -Reduktion gegenüber fossilem Diesel ermöglicht.

Ein Ziel, das auch der Stadt Hilchenbach am Herzen liegt: „Wir sind sehr froh darüber, durch das Sammeln und die Rückgabe von Altspeisefett an das zertifizierte Unternehmen ‚Münzer Deutschland GmbH‘ einen sinnvollen und effektiven Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können“, betont Christine Bülow, Leiterin des Fachbereiches Bauen der Stadt Hilchenbach. Gemeinsam mit der zuständigen städtischen Mitarbeiterin Annette Branß hat sie sich jetzt ein Bild von den neuen Sammelboxen gemacht.

„Die Bürgerinnen und Bürger können das gebrauchte Fett einfach in eine leere Plastikflasche füllen und anschließend in unserer Sammelbox entsorgen“, erläuterte Albert Bechtoldt von der Münzer Deutschland GmbH beim gemeinsamen Termin. Ein großer Vorteil: Die städtische Kanalisation wird vor Verstopfungen durch falsch entsorgtes Fett geschützt.

Die neuen Sammelboxen sind für die teilnehmenden Städte und Gemeinden, zu denen neben Hilchenbach im Kreisgebiet übrigens auch Kreuztal und Erndtebrück zählen, kostenlos.

Als Plätze für die Sammelboxen wurden bereits vorhandene Containerstandorte in verschiedenen Hilchenbacher Stadtteilen ausgewählt: Die gelben Sammelboxen sind ab sofort neben dem REWE-Parkplatz in Hilchenbach, im Hubertusweg in Dahlbruch, auf dem Parkplatz Bergstraße in Dahlbruch, auf dem Containerstellplatz am Pfaffenhain in Lützel sowie auf dem Parkplatz am Bocherich in Müsen zu finden. Das neue Angebot läuft zunächst für ein Jahr: „Wir werden uns anschauen, wie die Bürgerinnen und Bürger diese Entsorgungsmöglichkeit annehmen“, berichtet Annette Branß. Bei Bedarf können dann auch noch weitere Sammelboxen an anderen Standorten aufgestellt werden.

„Wir freuen uns, wenn viele mitmachen, denn schon ein Kilogramm Altspeisefett bedeutet eine Einsparung von drei Kilogramm CO 2 “, lädt Christine Bülow ein, das neue Angebot zu nutzen. „Schließlich ermöglicht der aus Altspeisefett hergestellte Biodiesel eine signifikante CO 2 -Reduktion. Unter anderem zur Aufrechterhaltung unserer Agrarwirtschaft wird weiterhin (Bio-)Diesel benötigt“, so die Fachbereichsleiterin weiter.

Übrigens: Wer für seine Altspeisefett-Entsorgung noch das passende „Werkzeug“ benötigt, kann dieses ab sofort bekommen: Ein grauer Plastik-Trichter sorgt dafür, dass beim Umfüllen möglichst kein Öl daneben fließt. Interessierte können sich den Trichter kostenlos an der Information im Rathaus der Stadt Hilchenbach abholen.

Eine Übersicht zu allen Altspeisefett-Sammelboxen gibt es unter www.muenzer.de.



Präsentieren die neue Altspeisefett-Sammelbox (von links): Annette Branß, zuständige Mitarbeiterin der Stadt Hilchenbach, Christine Bülow, Leiterin Fachbereich Bauen der Stadt Hilchenbach, Rafael Schulte, Leiter des Baubetriebshofs der Stadt Hilchenbach und Albert Bechtoldt, Leiter Vertrieb, Münzer Deutschland GmbH.

