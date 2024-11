Neuerscheinung der Geschichtswerkstatt: Siegener Beiträge – Jahrbuch 28 / 2023

(wS/gw) Siegen 07.11.2024 | Die Geschichtswerkstatt Siegen e.V. legt nun endlich den 28. Band ihres Jahrbuches für das Jahr 2023 vor. Verschiedene, nicht im Einflussbereich der Redaktion liegende Widrigkeiten haben ein früheres Erscheinen verhindert. Gleichwohl ist inhaltlich ein interessanter Band entstanden und stellt sich dem öffentlichen historischen Interesse.

Wie bereits in früheren Ausgaben des Jahrbuches decken die Beiträge den Zeitraum seit dem Mittelalter ab und reichen bis in die Zeitgeschichte. Leander W. Kühn präsentiert seine montanarchäologischen Ergebnisse zum Bunt- und Edelmetallerzbergbau des Hochmittelalters im Giebelwald, die er anlässlich seiner dortigen Prospektionen gewonnen hat. Daran schließt sich der Beitrag des Hachenburger Archivars Dr. Jens Friedhoff an, der sich der baulichen Unterhaltung, Rekonstruktion und touristischen Erschließung der Burgen Ginsberg und Nassau widmet.

Der emeritierte Professor für Anglistik Dr. Christoph Bode wiederum verknüpft die eigene Familiengeschichte mit der Revolution von 1848/49 in Laasphe. Einen Lichtschimmer in die regionale Kolonialgeschichte wirft der Bibliotheks-Assistent des Siegener Stadtarchivs Christian Brachthäuser mit seinen Ausführungen zum weitgehend unbekannten Siegener Missionsmuseum. Ob die Aktivitäten des Siegener Museums- und Stadtarchivleiters Dr. Hans Kruse in der Zeit des Nationalsozialismus Kooperation oder gar aktive Kollaboration waren, dieser Frage geht Gymnasiallehrerin Jana Sosnitzki nach. Abschließend widmet sich die Professorin für Architekturgeschichte Dr. Eva von Engelberg-Dočkal den nach wie vor stadtbildprägenden Hochbunkern und deren Einbindung in das tradierte Bild Siegens als befestigte Bergstadt.

Drei der Beiträge bilden unbeabsichtigt einen Schwerpunkt des Jahrbuchs. Sie laden zugleich dazu ein hinauszugehen, Stadt und Landschaft zu erkunden und dort den historischen Spuren nachzugehen. Ob das Ziel der Giebelwald ist, die nassauischen Burgen oder die Bunker im Siegener Stadtgebiet, immer zeugen sie im je spezifischen Raum von menschlichen Hinterlassenschaften, Artefakten, Denkmalen, entschlüsseln und thematisieren ihre Absichten und Funktionen.

Mit dem Erscheinen des Bandes begeht die Geschichtswerkstatt Siegen e.V. zugleich ein kleines Jubiläum, ist er doch ein weiterer Beleg für vier Jahrzehnte „Public History“, die der Verein praktiziert und an der wir uns weiterhin rege Mitarbeit aus allen Teilen einerregionalgeschichtlich interessierten Öffentlichkeit erhoffen. Über die Arbeit der Geschichtswerkstatt kann man sich nunmehr auch auf der neu gestalteten Homepage www.geschichtswerkstatt-siegen.de informieren.

Preis: 16,00 €; Erhältlich in allen Buchhandlungen; Bestellungen über die Homepage der Geschichtswerkstatt Siegen e.V.: geschichtswerkstatt-siegen.de