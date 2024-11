PKW-Fahrerin übersieht Streifenwagen der Polizei – Kollision auf der Weidenauer Straße

(wS/red) Siegen 28.11.2024 | Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der Weidenauer Straße ein Verkehrsunfall, der zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Gegen 10:50 Uhr beabsichtigte eine 44-jährige PKW-Fahrerin, von Weidenau kommend in Richtung Siegen fahrend, nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Streifenwagen der Polizei, der von Siegen aus in Richtung Polizeiwache unterwegs war.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Polizeibeamte, der den Streifenwagen lenkte, leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten sowie die Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Weidenauer Straße in Fahrtrichtung Weidenau. Der Verkehr wurde umgeleitet, wodurch es zu leichten Behinderungen kam.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

