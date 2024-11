Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin nach Unfall

(wS/ots) Siegen 06.11.2024 | Am Dienstagabend (05.11.2024) hat die Polizei in Siegen eine 28-jährige Autofahrerin angehalten, die augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand und zuvor einen Unfall verursacht hat.

Gegen 22:20 Uhr meldete ein Zeuge einen auffällig langsam fahrenden PKW auf der HTS zwischen Buschhütten und Weidenau. Im Bereich der HTS-Abfahrt in Weidenau nahmen die alarmierten Polizeibeamten das Fahrzeug wahr und hielten es auf der Weidenauer Straße an. Dabei fiel auf, dass der VW Golf an einer Fahrzeugseite erheblich beschädigt war.

Bei der Überprüfung der Personalien nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein auf der Polizeiwache durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Die 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Im Zuge weiterer Ermittlungen fanden die Beamten die mutmaßliche Unfallstelle auf der HTS im Bereich Geisweid. An der Leitplanke konnten Beschädigungen festgestellt werden.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.