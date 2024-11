Rathaus und Nebenstellen am Mittwoch, den 13.11.2024, geschlossen

(wS/fr) Freudenberg 07.11.2024 | Aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung bleiben das Rathaus der Stadt Freudenberg und die Nebenstellen am Mittwoch, den 13. November 2024, für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch telefonische Anfragen können an diesem Tag nicht bearbeitet werden.

Nicht betroffen ist die Bücherei, die zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar ist. Die Tourist-Information hat ab 13:00 Uhr wieder geöffnet.

In dringenden und unaufschiebbaren Fällen sind folgende Notdienste erreichbar:

– Für dringende ordnungsbehördliche Anliegen steht die ordnungsbehördliche Rufbereitschaft unter der Telefonnummer 02734 43-110 zur Verfügung.

– Die Rufbereitschaften der Stadtwerke für Wasserversorgung (Telefon: 02734 43-181) und Abwasserbeseitigung (Telefon: 02734 57320) sind rund um die Uhr erreichbar.

Die Stadtverwaltung Freudenberg bittet um Verständnis und empfiehlt, dies bei der Planung behördlicher Angelegenheiten zu berücksichtigen.