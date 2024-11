Schameder: Pkw kracht gegen Birke – Land Cruiser kommt von der Fahrbahn ab

(wS/red) Erndtebrück 29.11.2024 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der B 62 zwischen Schameder und Leimstruth. Kurz nach dem Ortsausgang Schameder kam ein Toyota Land Cruiser, der in Richtung Leimstruth fuhr, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Böschungsbereich gegen eine Birke. Die beiden Insassen des Pkw konnten ihr Fahrzeug noch eigenständig verlassen und wurden von zwei Rettungswagenbesatzungen aus Womelsdorf und Bad Berleburg vor Ort versorgt. Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer des Wagens nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben, die Beifahrerin sei zum Glück nur leicht verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Vor Ort war auch die Feuerwehr aus Schameder im Einsatz, die die Unfallstelle ausleuchtete und später bei der Bergung des Fahrzeuges behilflich war. Die B62 wurde halbseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Fotos: wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!