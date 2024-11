SEK-Einsätze in Siegen-Geisweid: Spezialeinsatzkräfte der Polizei nehmen eine Person fest

(wS/red) Siegen 01.11.2024 | Update (ots) Die Polizei Siegen-Wittgenstein hat am Donnerstagabend (31.10.2024) in Siegen-Geisweid Durchsuchungsmaßnahmen an zwei Örtlichkeiten durchgeführt.

Der Einsatz basierte auf einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung, das durch die Kriminalpolizei in Siegen geführt wird. Die Staatsanwaltschaft in Siegen hat im Zuge der Ermittlungen Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht in Siegen erwirkt.

Diese sind am Donnerstagabend in der Sohlbacher Straße und in der Brentanostraße unter Beteiligung von Spezialeinheiten vollstreckt worden.

Im Rahmen der Durchsuchungen ist eine Person in Gewahrsam genommen worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie entlassen. Eine weitere Person ist vorläufig festgenommen worden. Zudem stellten die Beamten diverse Beweismittel sicher.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Siegen geführt.

Erstmeldung | Am Donnerstagabend, dem 31. Oktober, kam es in Siegen-Geisweid zu mehreren Polizeieinsätzen, bei denen die schwer bewaffneten Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Polizei an gleich zwei Orten aktiv wurden.

Der erste Einsatz fand gegen 20:30 Uhr in der Sohlbacher Straße statt, wo in einem Mehrfamilienhaus eine Person vorläufig in Gewahrsam genommen wurde. Nur wenig später folgte ein weiterer SEK-Einsatz in der Brentanostraße, bei dem die Einsatzkräfte ein Wohnhaus stürmten. Beide Einsätze verliefen professionell und ohne nennenswerte Störungen für die Anwohner. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Im Rahmen der Einsätze wurden jeweils Hausdurchsuchungen durchgeführt, und Beweismittel sichergestellt.

