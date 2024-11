Silvesterlauf des CVJM Siegen startet mit neuem Konzept

(wS/cvjm) Netphen 13.11.2024 | Noch 6 Wochen bis Weihnachten – noch 7 bis Silvester. Es wird Zeit fit zu werden für die traditionelle Siegerländer Laufveranstaltung zum Jahresausklang. Die Vorbereitung des OrgaTeams zum 45. Silvesterlauf der CVJM Siegen SG an der Obernautalsperre lauft auf Hochtouren.

Auch in diesem Jahr werden wieder die zuletzt angebotenen Laufstrecken auf dem Programm stehen. 1,5 km Schülerlauf, 5 km Freizeitlauf, 10 km Hauptlauf und Halbmarathon über 21,1 km. Zu Beginn der Veranstaltung werden Walker und Nordic Walker auf den Rundkurs um die Talsperre geschickt. Im vergangenen Jahr zählte der Veranstalter bei guten äußeren Bedingungen exakt 600 Finisher.

Eine wichtige Änderung ist in diesem Jahr zu beachten: Da das Hallenbad an Silvester geschlossen ist, finden morgens Startnummernausgabe und Nachmeldungen nicht wie zuzletzt dort im Foyer, sondern direkt an der Obernautalsperre in einem THW-Fahrzeug statt. Umkleiden und Duschen könnenaber von allen Teilnehmer*innen nach den Läufen kostenlos genutzt werden.

Anmeldungen sind ab 01. Dezember über www.cvjm-silvesterlauf.de möglich. Alle wichtigen Infos können dort auch in der offiziellen Ausschreibung entnommen werden. Nach den Läufen findet die Siegerehrung im Speisesaal der AWO Werkstätten in Deuz statt. Eine Tombola wird in diesem Jahr nicht angeboten.