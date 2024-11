SPD Geisweid und SPD Weidenau fusionieren zu SPD Siegen-Nord

(wS/si) Siegen 19. 1.2024 | Seit Oktober sind die SPD Ortsvereine Geisweid und Weidenau unter dem neuen Namen SPD Siegen-Nord wieder zu einem gemeinsamen Ortsverein vereint.

Damit folgen die beiden nördlichen Siegener Ortsvereine den übrigen SPD-Ortsvereinen im Stadtgebiet, die bereits im letzten Jahr ihre Kräfte als Siegen-Süd bzw. Siegen-Mitte gebündelt haben. Die gemeinsame Geschichte der nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten SPD Ortgruppe Geisweid und der 1919 gegründeten SPD Ortsgruppe Weidenau ist dabei lange. Bereits von 1966 bis 1975 war man als Ortsverein Hüttental vereint, nachdem Weidenau und Geisweid im Rahmen der kommunalen Neugliederung 1966 zunächst zur Stadt Hüttental zusammengelegt wurden und bevor Hüttental 1975 schließlich in Siegen aufging und die Ortsvereine seither wieder getrennte Wege gingen.

Die Leitung der Fusions-Veranstaltung am 10. Oktober übernahm Adhemar Molzberger, Co-Vorsitzender des SPD Unterbezirks Siegen Wittgenstein. Zum Vorsitzenden des nun wieder vereinten SPD Ortsvereins Siegen-Nord wählten die Mitglieder Thomas Christian. Als Stellvertreter wurden Reiner Lorenz und Bernd Schneider gewählt. Frank Weber übernimmt die Kasse, die Schriftführung übernehmen Nikolai Edinger und Heiko Thimm. Dem neuen Vorstand gehören außerdem Cordula Bähr, Stefan Born, Karl-Heinz Grebe, Gisela Höfer, Jens Hunecke, Michael Reitz und Manfred Semper an. Neben der Wahl des Vorstandes wurde auch die neue Satzung verabschiedet und Delegierte für verschiedene Parteigremien und Aufstellungsversammlungen gewählt. Die erste Mitgliederversammlung nach der Fusion hat nun am Mittwoch 13.11. stattgefunden, unter anderem mit einem Jahresabschluss-Essen in der Bismarckhalle Siegen-Weidenau.

Foto: SPD Siegen-Nord

