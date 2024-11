Strahlendes Lichtermeer am 22.11.2024 in der AWO Werkstatt in Netphen-Deuz

(wS/awo) Netphen 19.11.2024 | Am Freitag, den 22.11.2024 findet von 14:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der AWO Werkstatt in Netphen Deuz die Lichterwelt statt. Alle interessierten Besucher können die Werkstatt für Menschen mit Behinderung an diesem Tag in einer einzigartigen Lichtatmosphäre erleben. Der Innenhof wird pünktlich zur Dunkelheit mit bunten Lichtern und LED-Installationen ausgeschmückt.

Im Innenraum der Werkstatt wird es einen großen Kreativmarkt geben, der die Besucher dazu einlädt, erste Einkäufe für die bevorstehenden Feiertage zu tätigen. Die Produkte sind alle in liebevoller Handarbeit von Beschäftigten und Angehörigen in der Vorbereitungszeit auf die Veranstaltung angefertigt worden. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ein weiteres Highlight ist die Live-Musik, die ab 19:00 Uhr von der bekannten Band „Chaosmeile“ gespielt wird und garantiert für gute Laune sorgt.

