Tag der offenen Tür am Städtischen Gymnasium Kreuztal

(wS/ck) Kreuztal 17.11.2024 | Am Samstag, den 23. November 2024, öffnet das Städtische Gymnasium Kreuztal von 10 bis 13 Uhr seine Türen und lädt interessierte Schülerinnen und Schüler der aktuellen vierten Klassen sowie Quereinsteiger für die kommende Jahrgangsstufe EF (Einführungsphase) ein. Auch deren Eltern sind herzlich willkommen, die Schule kennenzulernen.

An diesem Vormittag bietet das Gymnasium zunächst geführte Rundgänge an, die separat für Eltern und Kinder durchgeführt werden. Während des Rundgangs erfahren die Besucherinnen und Besucher mehr über das vielseitige Fächerangebot, das Schulleben sowie besondere Projekte und Fahrten, die den Schülern während ihrer Schulzeit geboten werden.

Im Anschluss an die Rundgänge können die Gäste das Schulgelände eigenständig erkunden. An vielen Stationen ist aktives Mitmachen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht – eine ideale Gelegenheit, sich einen ersten praktischen Eindruck vom Leben am Städtischen Gymnasium zu verschaffen.

Die Rundgänge starten um 10:00 Uhr am überdachten Teil des Pausenhofs. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Städtische Gymnasium Kreuztal freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und auf einen informativen und spannenden Tag!