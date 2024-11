Vorsitzende von SPD und Kreissportbund zu Gast bei der inklusiven Turngruppe

(wS/spd) Netphen 17.11.2024 | Verbindende Kraft des Sports

Durchkrabbeln oder nicht? Ganz geheuer ist dem Jungen die Turnhöhle noch nicht. Übungsleiterin Damara Krämer lässt den Teddybär vorlaufen, als Ansporn und Mutmacher. Und schon wagt sich auch der bisher noch zögerliche Junge ins Abenteuer und macht sich auf den Weg. Auf der anderen Seite angekommen genießt er den Applaus der Mitarbeiterin des TVE Netphen und seiner Mutter.

„Wir gehen hier ganz auf die Bedürfnisse der Kinder ein und führen sie Schritt für Schritt an die Aufgaben heran“, erklärt Damara Krämer. Sie hat Nicole Reschke, Vorsitzende der SPD Siegen-Wittgenstein und Falk Heinrichs, Vorsitzender des Kreissportbundes, in die Turnstunde in der Halle Am Sonnenhang in Deuz eingeladen, um Einblicke in dieses Angebot für Jungen und Mädchen zu geben. „Besonders Kinder mit einer körperlich oder geistigen Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsverzögerung liegen mir sehr am Herzen. Ich möchte ihnen durch den Sport zeigen, dass sie zu unserer Gesellschaft dazu gehören und ihnen die Möglichkeit geben, die Gemeinschaft im TVE zu erleben“, erklärt die Übungsleiterin. Jedes Mal baut sie mit weiteren Helferinnen eine Bewegungslandschaft auf, stellt die Stunde unter ein ganz besonderes Motto, heute tauchen die Jungen und Mädchen in die Welt der Bären ab. Sie genießen den Freiraum, probieren Neues aus, schaukeln, klettern und balancieren, mal zu Zweit oder Dritt, mal alleine.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie rücksichtsvoll und zugleich frei sich die Kinder bewegen und Selbstvertrauen gewinnen. Beim Sport werden Verbindungen geknüpft, unter den Mädchen und Jungen, aber auch bei deren Eltern, die sich hier auch intensiv über die Herausforderungen ihres Alltags austauschen können“, betont die SPD-Vorsitzende und fügt an: „Dieses Angebot ist besonders wertvoll und beispielgebend.“ Dem schließt sich Falk Heinrichs an: „Wir vom Kreissportbund unterstützen gerne und stärken alle Vereine, die sich den Themen Integration und Inklusion stellen.“

Damara Krämer ist seit Juni 2024 fest beim TVE Netphen angestellt. Sie ist zuständig für den Kinder- und Jugendbereich, unterstützt bei Kooperationen mit Kitas und Schulen und bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen. Vor Kurzem hat sie die vierte Gruppe, in der Mädchen und Jungen mit Down-Syndrom, Autismus oder anderen Beeinträchtigungen aktiv sind, eröffnet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus dem gesamten Kreisgebiet. Jede Übungsstunde muss intensiv vorbereitet werden. Damara Krämer ist dabei sehr kreativ, hat zudem weitere Pläne, möchte mit den Kindern perspektivisch Wettbewerbe durchführen und selbst noch die Weiterbildungen zur Übungsleiterin B Inklusion absolvieren. Wenn sie über ihre Arbeit erzählt, kommt immer wieder eines der Kinder vorbei, zieht sie mit sich, um in ein Abenteuer zu starten.

Das Vertrauen ist da, die Freude an der Bewegung und die Lust, mit der Trainerin Neues zu entdecken.

Fotos: SPD