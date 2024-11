Vorstandsvorsitzender von Bethel besucht Hilchenbach – Pastor Ulrich Pohl predigt am 10. November in der Evangelischen Kirche

(wS/hi) Hilchenbach 05.11.2024 | Hilchenbach freut sich auf einen besonderen Gast: Am Sonntag, 10. November, wird Pastor Ulrich Pohl, Vorstandsvorsitzender von Bethel, um 10:00 Uhr die

Predigt im Gottesdienst der Evangelischen Kirche Hilchenbach halten.

Der Hilchenbacher Klaus Stötzel pflegt schon seit einiger Zeit den Kontakt zu dem Theologen. Klaus Stötzel sammelt seit circa 20 Jahren Millionen von Briefmarken für die Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und bringt diese persönlich zum Sitz der Briefmarkenstelle nach Bielefeld. Diese bietet Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz. Eine seiner Briefmarken-Lieferungen hat Klaus Stötzel auch schon persönlich an Ulrich Pohl übergeben.

Wer sich an der Sammel-Aktion beteiligen möchte, kann alte Umschläge oder großflächig ausgeschnittene Briefmarken im Hilchenbacher Rathaus abgeben, wo eine zentrale und gut zu erreichende Sammelstelle eingerichtet ist. Die Marken können während der Öffnungszeiten abgegeben oder ansonsten einfach in den Hausbriefkasten neben dem Haupteingang eingeworfen werden.



Klaus Stötzel (links) bei der Übergabe der Briefmarken mit seiner Nichte Sigrid Stein (zweite von rechts.), an den Vorstandsvorsitzenden Ulrich Pohl (zweiter von links) und den Leiter der Briefmarkenstelle Andreas Husemann (rechts). Foto: © Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel

.

.

