Wichtiger Baufortschritt in Burbach-Holzhausen: Bodenplatte des Feuerwehrgerätehauses gegossen

(wS/bu) Burbach 09.11.2024 | Meilenstein für das neue Feuerwehrgerätehaus in Holzhausen. Am vergangenen Montag wurde die Bodenplatte gegossen. Obwohl der Beton rund vier Wochen benötigt, um komplett auszuhärten, war die 414 Quadratmeter große Grundfläche bereits nach 24 Stunden soweit getrocknet, dass die Arbeit schon am Folgetag fortgesetzt werden konnte. Jetzt wird das Mauerwerk für das Kellergeschoss errichtet. Während der Sozialtrakt gemauert wird, wird die Fahrzeughalle später in Holzständerbauweise gebaut. Nach dem offiziellen Spatenstich im Sommer musste zunächst ein alter Tank ausgegraben und fachgerecht entsorgt werden. Mit Fertigstellung der Bodenplatte nehmen die Baumaßnahmen nun richtig Fahrt auf.

Abzüglich der kalkulierten Eigenleistungen investiert die Gemeinde Burbach rund 2,7 Millionen Euro in den Neubau, wovon 250.000 Euro durch das Land NRW gefördert werden. Bis Ende 2025 soll der Neubau abgeschlossen sein.

Insgesamt entsteht eine Nutzfläche von 703 Quadratmetern bei 3.625 Kubikmetern umbauten Raum. Neben einer Fahrzeughalle, die auch perspektivisch ausreichend Platz für den aktuellen sowie künftigen Fuhrpark bietet, werden u.a. geschlechtergetrennte und jeweils großzügig bemessene Umkleide- und Duschräume, Räumlichkeiten für Seminare und die Jugendabteilung geschaffen.

