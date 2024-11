Zauberhafte Weihnachtsstimmung: Thomas Schwab & Ensemble präsentieren Christmas Moments im Gebrüder-Busch-Theater

(wS/gbk) Hilchenbach 20.11.2024 | CHRISTMAS MOMENTS 2024 – UNPLUGGED & HAUTNAH – Ein zauberhaftes Weihnachtserlebnis mit Thomas Schwab & Ensemble

Christmas Moments einmal hautnah erleben? Das können die Zuschauer und Zuschauerinnen in diesem Jahr an ausgewählten Terminen der Tour 2024!

Christmas Moments „unplugged & hautnah“ verspricht ein Konzerterlebnis der besonderen Art zu werden. Weihnachtlich, verzaubernd und sehr persönlich!

Die 27. Auflage der Christmas Moments steht am Sonntag, den 1. Dezember 2024, um 19 Uhr auf dem Programm des Gebrüder-Busch-Kreises e.V. Kooperationspartner ist „kreuztalkultur“. Das Ensemble um Bandleader & Produzent Thomas Schwab freut sich auf seinen Auftritt im Gebrüder-Busch-Theater. Diese Bühnenshow ist voller winterlicher Magie und unvergesslicher Momente und gehört vielerorts zur vorweihnachtlichen Tradition – wie Plätzchen backen oder der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt.

Mit ihrem unplugged & hautnah Konzert präsentieren Thomas Schwab am Piano, Andreas Steffens am Saxophon und die stimmgewaltigen Solisten David Moore, der lange Zeit zur Erst-Besetzung des Bochumer „Starlight Express“ – Ensembles gehörte, der Mannheimer Soulsänger Dominik Steegmüller, Emily Valerius, bekannt aus der Castingshow „The Voice“, sowie die bezaubernde Wienerin & Musicaldarstellerin Aloysia Astari ein Weihnachtskonzert der Extraklasse. Christmas Moments sind mehr als traditionelle Weihnachtslieder, Christmas-Classics, Pop und Gospel. Das Konzert bringt auf besondere Art und Weise Musik und Poesie zusammen. Einzigartig – wie es nur bei den Christmas Moments zu erleben ist.

Mittlerweile hat Christmas Moments weit mehr als eine halbe Millionen Zuschauer in ganz Deutschland begeistert. Nicht erst seit dem Fernsehauftritt in der ARD beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ von Florian Silbereisen zählt Christmas Moments zu einer der beliebtesten Weihnachtsshows in Deutschland.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim Gebrüder-Busch-Kreis (02733-53350 / www.gbk-kultur.de) oder bei kreuztalkultur (02732-51429 / www.kreuztal-kultur.de) und an der Abendkasse.

Weitere Infos zur Show: www.christmas-moments.de

Noch einmal für den Veranstaltungskalender:

1.12.2024, 19 Uhr, im Gebrüder-Busch-Theater

.

.

