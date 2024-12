3. Treckerlichterfahrt im Heusling-und Fischbachtal: Über 11.500 Euro für Hospiz und DRK-Kinderklinik gesammelt

(wS/pgl) Freudenberg 22.12.2024 | „Fahrt in die Welt ein Licht – stark machen für die Schwachen“ So, lautete das Motto der diesjährigen Treckerlichterfahrt.

Gegen 17 Uhr, am 3. Advent, hatten sich auf Parkplatz der Firma WURO in Niederndorf neben über 60 aufwändig geschmückten Traktoren, mehrere Zweiräder und auch Quads zusammengefunden.

Achim Loos erläuterte in der Begrüßung die nicht ganz einfache, behördliche Anmeldung dieser Aktion. Letztendlich hat es dann doch, Dank der Hilfe von engagierten MitarbeiterInnen der entsprechenden Behörden, geklappt. Ein herzliches Dankeschön sprach Achim Loos an diese Menschen aus. Aber auch den Helferinnen und Helfern wurde gedankt, denn ohne deren Mithilfe wäre diese Aktion nicht möglich.

Paul-Gerhard Loos gab an die versammelten Treckerfahrer und über 100 Gäste einige Gedanken zum Thema Schweinwerfer weiter. Grundlage war der bekannte Bibelvers „Mache dich auf, werde Licht denn dein Licht kommt“. So auch der Aufruf

an unsere Gesellschaft, Licht zu sein in einer von Natur aus dunklen Zeit, aber auch in einer Zeit der düsteren Stimmung. All die negativen Nachrichten belasten uns Menschen doch in einem nicht zu unterschätzenden Maß. Licht sein, die Welt ein bisschen heller machen – vielleicht auch durch die beleuchteten Traktoren und Fahrzeuge.

In dem über 2 Stunden dauernden Zug durch die Ortschaften Niederndorf, Oberfischbach, Nieder-und Oberheuslingen und Bottenberg, säumten unzählige Besucher die Straßenränder. Fahrer berichteten über so viele strahlende Kinder- und Erwachsenenaugen. Ein ganz besonderes Erlebnis mit Gänsehaut Der aktuelle Spendensumme der Aktion Treckerlichter im Heusling-und Fischbachtal steht aktuell (22.12.24) bei über 11500 Euro, der je zur Hälfte an das Hospiz Siegerland und die DRK-Kinderklinik Siegen gehen.

„Ein Wahnsinnsbetrag – herzlichen Dank allen Menschen die gespendet haben!!“

Das Spendenkonto der Ev. –ref. Kirchengemeinde Oberfischbach ist noch für einige Tage geöffnet.

Hier die nötigen Infos:

Ev. –ref. Kirchengemeinde Oberfischbach

IBAN DE 08 4605 0001 0070 0112 59

Kennwort: „Treckerlichter“

Fotos: Paul-Gerhard Loos

