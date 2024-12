Am 7. Dezember in der Tourist-Info am Kornmarkt: „Fair SchenkBar“ bietet Kaffee, Kunsthandwerk und Kreatives

(wS/si) Siegen 04.12.2024 | Am kommenden Samstag, 7. Dezember 2024, lädt die Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt Siegen“ in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Basar in die Tourist-Info am Kornmarkt 2 ein. In der „Fair SchenkBar“ gibt es erstmalig selbstgestrickte Socken, Spültücher und Seifensäckchen sowie Babysets, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wolle und Nadel“ der Siegener Stadtbibliothek gehäkelt wurden.

Darüber hinaus werden der fair gehandelte „Siegen Kaffee“ sowie kleine weihnachtliche Geschenke und Deko-Artikel aus dem Weltladen angeboten. Die Schülerinnen und Schüler der Fairtrade-School Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung verkaufen zudem Faulenzer-Mäppchen aus alten Landkarten und faire Produkte aus Ihrem Schülerladen „wannabuy“.

Dazu gibt es Informationen zu fair gehandelten Produkten und Weihnachtsgeschenken sowie der Aktion „Sweet Revolution“ mit dem aktuellen und kostenlosen Rezeptheft mit zwölf fairen und winterlichen Rezepten. Mit der „Fair SchenkBar“ soll der Nachhaltigkeitsgedanke im Zusammenhang mit fairen Produktionsbedingungen gefördert werden.



Ob Socken, Mützen oder Babysets: Bei der „Fair Schenkbar“ am Samstag, 7. Dezember 2024, gibt es zahlreiche fair gehandelte Geschenkideen. (Foto: Stadt Siegen)