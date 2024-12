Bergknappenkapelle Niederschelden und Landespolizeiorchester NRW spenden 3.500 Euro an begünstigte Einrichtungen

(wS/sbn) Siegen 20.12.2024 | PalliativNetz und Verein Handycap bekommen je 1.750 Euro – Pünktlich vor Weihnachten konnte am vergangenen Donnerstag im Volkshaus Niederschelden der Reinerlös des erfolgreichen Benefizkonzertes am 1. Dez. 2024 im Leonhard-Gläser-Saal in Siegen an die begünstigten Einrichtungen überreicht werden.

Hartmut Weber (Handycap Siegen), Dr. Regina Mansfeld-Nies und Matthias Zahn (PalliativNetz) bekommen je einen Spendenscheck über 1.750 Euro von Carsten Daub, dem Vorsitzenden der Bergknappenkapelle, überreicht.

Damit wurde ein großartiges Konzertprojekt abgeschlossen und es war auch sicher nicht das letzte Konzert dieser Art. Da waren sich alle Beteiligten (LPO und Bergknappen) einig.

Der Veranstalter (Bergknappenkapelle) dankt insbesondere dem LPO NRW und dem großartigen Publikum. Es war ein überwältigendes Konzert mit einem klasse Ergebnis für die gute Sache.

Foto: Siegerländer Bergknappenkapelle Niederschelden

.

.

