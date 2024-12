Berufsfeuerwehr Siegen: Acht neue Brandmeister ernannt

(wS/si) Siegen 19.12.2024 | In der Feuer- und Rettungswache in Weidenau wurden heute (Mittwoch, 19. Dezember) bei der Berufsfeuerwehr Siegen acht Brandmeisteranwärter feierlich zu Brandmeistern ernannt. Sechs der neuen Brandmeister kommen von der Berufsfeuerwehr der Universitätsstadt Siegen, zwei vom Kreis Siegen-Wittgenstein. Bürgermeister Steffen Mues und der Leiter der Feuerwehr, Thomas Jung, nahmen die Ernennung für die Stadt Siegen vor; für den Kreis Siegen-Wittgenstein Thomas Tremmel, Leiter des Amtes für Brand-, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen und Kreisbrandmeister, sowie der kommissarische Leiter der Leitstelle, Lars Hein, und sein Stellvertreter, Lars Müller.

Die acht jungen Männer blicken auf eine 18-monatige Ausbildung zurück, die neben der feuerwehrtechnischen Grundausbildung auch die Qualifikation zum Rettungssanitäter umfasste. Ergänzt wurde die fünfmonatige Grundausbildung durch vier externe Teilnehmer und eine Teilnehmerin. Diese absolvierten ihre Grundausbildung in Siegen, um anschließend die Ausbildung zum Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr Hagen bzw. am Institut der Feuerwehr in Münster zu beginnen.

Bürgermeister Steffen Mues betonte in seiner Ansprache die hohe Wertschätzung, die die Tätigkeiten in Feuerwehr und Rettungsdienst in der Bevölkerung genießen. Er hob hervor, dass es wichtig sei, das Vertrauen der Bürger in die Stadtverwaltung und die politisch Verantwortlichen durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst direkt zu vermitteln. „Die Arbeit unserer Feuerwehrleute ist nicht nur ein Beruf, sondern ein Dienst an der Gemeinschaft. Ihre Einsatzbereitschaft und Professionalität tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen“, so Mues.

Auch Thomas Jung unterstrich die Bedeutung der Ernennungen: „Die Brandmeister übernehmen nach einer solch langen Ausbildung anspruchsvolle Aufgaben in der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und im Rettungsdienst. Diese Ernennungen sind ein Zeichen für ihre hohe Verantwortung und Qualifikation.“ Die Berufsfeuerwehr Siegen ist stolz auf die erbrachten Leistungen in den Prüfungen und freut sich über neue hochqualifizierte und hochmotivierte Kollegen.

(Foto: Stadt Siegen)