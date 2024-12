CDU-Kreistagsfraktion besucht Siegener Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe

(wS/cdu) Siegen 18.12.2024 | Das Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (BIGS) in Siegen gewinnt eine immer größere Bedeutung.

Nicht nur etwa 325 junge Menschen in der Gesundheits- und Krankenpflege oder 75 angehende Beschäftigte in der Altenpflege werden hier ausgebildet, sondern dieses besondere Berufskolleg übernimmt zunehmend Aufgaben in der Fort- und Weiterbildung.

Davon konnte sich jetzt die CDU-Kreistagsfraktion bei einem Besuch überzeugen.

„Durch die aktuelle Diskussion über die Krankenhausplanung richtet sich im Moment der Blick ganz besonders auf die medizinischen Versorgungsangebote“ erläutert Frank Brinkschröder, der BIGS-Institutsleiter. Tatsächlich komme der Pflege auch nach der Reform eine immer größere Bedeutung zu.

Er kündigt an, dass hier in der größten Bildungseinrichtung für Gesundheitsfachberufe in Südwestfalen ab September 2025 auch die Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz angeboten wird.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Weiterbildung der zahlreichen Praxisanleiter, die in den Kliniken ganz wichtige Funktionen für die betriebliche Ausbildung übernehmen. Dieses Angebot erfolge modular. Es wird ebenso vom Jung-Stilling-Klinikum wie von der Vamed-Klinik und damit nicht nur von den BIGS-Trägerhäusern Kreisklinikum, Marien- und Kinderklinik wahrgenommen.

„Mir kommt es für die Zukunft sehr auf den übergreifenden Charakter an,“ betont Frank Brinkschröder, „denn es geht um die ganzheitliche Versorgung der Menschen in all seinen individuellen Hilfsbedürftigkeiten.

Hermann-Josef Droege, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion zeigt sich sehr erfreut über die gute Resonanz der am BIGS angegliederten Internationalen Pflegeschule. In einem ersten Kurs waren es Teilnehmende aus Vietnam, in der zweiten Auflage konnten 28 junge Menschen aus nunmehr elf verschiedenen Nationen zur Ausbildung in Siegen begrüßt werden. „Positiv empfinde ich, wie sehr auch die soziale Komponente bei den jungen ausländischen Auszubildenden hier beachtet wird, lobte Gabriele Stinner, CDU-Sprecherin im Kreis-Gesundheitsausschuss. Dass die Zusammenarbeit mit dem Kreis sehr gut läuft, sei eine erfreuliche Nachricht.

Um die Ausbildung an der Berufsfachschule kümmern sich 24 Lehrkräfte, die von weiteren Honorarkräften für besondere Fächer ergänzt werden. „Mich beeindruckt, dass zum Ausbildungskanon auch ethische Fragen gehören und die Hospizarbeit ebenso Berücksichtigung findet,“ äußert sich CDU-Landratskandidatin Susanne Otto. Die Übungsräume für die „Skills-Trainings“, bei denen Krankenzimmer, Operationssaal oder ein Altenheimzimmer nachgebaut sind, bieten ihrer Ansicht nach beste Voraussetzungen für sehr praxistaugliche „echte“ Einsatzübungen. „An welcher Pflegeschule ist dies sonst zu finden?“

Für Hermann-Josef Droege ist die breite Palette der immerhin gut 120 Kooperationspartner von Bedeutung: „Dass hier auch Pflegerinnen und Pfleger von ambulanten Diensten eine intensive Ausbildung erhalten, stärkt die Qualität der Versorgung vor Ort.“ Diese sei wichtig, um die Wunschvorstellung von so vielen Älteren zu erfüllen, so lange wie möglich im häuslichen Umfeld zu leben.

„Wir haben eine exzellente Einrichtung erlebt, die sich erkennbar im höchsten Maß dafür einsetzt, jungen Menschen für einen der sicherlich attraktivsten und gleichzeitig zukunftsweisendsten Berufe zu qualifizieren“, so Droege. „Damit ist das BiGS auch ein ganz wichtiger Baustein für ein möglichst langes selbstbestimmtes Leben und Wohnen im Alter in unserem Kreis Siegen-Wittgenstein.“

