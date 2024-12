Die Jagd nach den Punkten: TuS Ferndorf tritt in Hagen zum ewigen Derby an

(wS/Red) Hagen/Ferndorf, 10.12.2024 | Das Derby aller Derbys in der Ischelandhalle: Ferndorf trifft auf den VfL Hagen

Was elektrisiert die Massen im Ferndorftal? Was ist immer Gesprächsthema vor und nach dem Spiel? Wo schlagen die Wellen am höchsten? Was ist das Derby aller Derbys …?

Natürlich, es ist das Derby des TuS Ferndorf gegen den VfL Eintracht Hagen. Ob es nun in der Stählerwiese oder in der Ischelandhalle in Hagen stattfindet – hier ist immer knisternde Spannung über 60 Minuten garantiert.

Werfen wir einen Blick auf die letzten 8 Begegnungen, so zeigt sich ein ständiges Wechselspiel in der Erfolgsquote beider Teams. Die höchste Niederlage hatte Hagen zu verzeichnen: Sie verloren in eigener Halle am 11.02.2022 mit 19:29. Im Ligaalltag spielten die beiden Teams sechsmal gegeneinander, jedes Team gewann jeweils drei Spiele.

Im DHB-Pokal verlor Hagen ebenfalls in eigener Halle mit 30:32. Abgerundet wird das Ganze durch das Testspiel am 30.08.2024 in der Stählerwiese, das mit einem Unentschieden 29:29 (20:14) endete.

Wer sind die VfL-Spieler, die in dieser Saison die meisten Tore erzielt haben?

• Pierre Busch: 71 Tore, davon 22 Siebenmeter

• Jan van Boenigk: 68 Tore (0 Siebenmeter)

• Pouya Nourozinezhad: 63 Tore (0 Siebenmeter)

• Max Öhler: 31 Tore (0 Siebenmeter)

• Kim Voss-Fels: 29 Tore (4 Siebenmeter)

• Tilman Pröhl: 27 Tore (0 Siebenmeter)

Beim TuS Ferndorf sind es:

• Daniel Hideg: 54 Tore (0 Siebenmeter)

• Josip Eres: 51 Tore (24 Siebenmeter)

• Mattis Michel: 49 Tore (0 Siebenmeter)

• Julius Fanger: 49 Tore (0 Siebenmeter)

• Janko Kevic: 48 Tore (1 Siebenmeter)

• Marvin Mundus: 42 Tore (2 Siebenmeter)

• Fabian Hecker: 23 Tore (0 Siebenmeter)

• Gabriel da Rocha Viana: 22 Tore (0 Siebenmeter)

Man kann gut erkennen, dass in Hagen drei Spieler mit Abstand die meisten Tore erzielt haben, nämlich Busch, van Boenigk und Nourozinezhad mit insgesamt 202 Toren. Bei Ferndorf hingegen ragen keine Torschützen besonders heraus; die Treffer verteilen sich auf deutlich mehr Spieler, was es für den Gegner eigentlich schwieriger macht.

Derzeitiger Tabellenstand: TuS Ferndorf ist Tabellenzehnter mit 14:14 Punkten und einem Torverhältnis von 397:394, VfL Eintracht Hagen ist Tabellensechszehnter mit 11:17 Punkten und einem Torverhältnis von 405:410.

Schauen wir uns zuletzt die Torhüterleistungen an:

Ferndorf:

• Jonas Wilde: 62 Paraden (31,79 %)

• Can Adanir: 106 Paraden (29,12 %)

Hagen:

• Pascal Bochmann: 85 Paraden (27,16 %)

• Maurice Paske: 70 Paraden (29,29 %)

Lassen wir uns also überraschen, wie es diesmal ausgeht – es wäre schon von enormer Wichtigkeit, denn wenn der TuS verlieren sollte, könnten wir im ungünstigsten Fall einige Plätze in der Tabelle abrutschen und den Abstiegsplätzen gefährlich nahekommen.

Unterstützt werden die Ferndorfer Jungs wieder von 12 Trommlern der Ferndorfer Füchse und einer großen Schar Ferndorfer Fans, die die Halle wieder entern.

Ceven Klatt: Wir müssen die guten Phasen mitnehmen, die wir im Spiel gegen den BHC hatten und müssen versuchen, die nicht so guten Phasen zu reduzieren. Und das geht es mir in der Nachbetrachtung vor allem um die Anfangsphasen der jeweiligen Halbzeiten, die wir beide 4:1 verlieren. Da müssen wir wacher, präsenter und bereiter von Anfang an sein und dann müssen wir es schaffen, diese guten Phasen, die wir haben, von einem 11:6 auf 17:15 oder von 21:16 auf 24:23 und 29:29. Daraus müssen wir lernen, was haben wir gut gemacht und das sollten wir dann versuchen, gegen Hagen mitzunehmen.

Hagen hat einen deutlichen Aufwärtstrend zu verzeichnen, sie haben aus den letzten sieben Spielen fünf gewonnen, dazu gehören auch die letzten vier Spiele. Das wird in Hagen für Selbstvertrauen sorgen, viele haben auch vor der Saison gedacht, dass Hagen ganz oben mitspielt, das ist aber nach dem Saisonstart erstmal ein bisschen in den Hintergrund geraten. Man sieht, welch hohe Qualität, vor allem, welch hohe individuelle Qualität in der Hagener Mannschaft steckt. Wenn sie das so abrufen wie zuletzt, dann wird es für jede Mannschaft in Hagen schwer.

Wir spielen ein Derby und da muss man schon bestimmte Attribute an den Tag legen und da wird es wichtig sein, eine gewisse Bereitschaft und eine gewisse Grundaggressivität mitzubringen, den Hagenern in nichts nachzustehen und um jeden Boden und Ball zu kämpfen. Dann werden an so einem Tag oder in so einem Spiel wahrscheinlich Kleinigkeiten entscheiden. Wer hat vielleicht den besten Torhüter, wer hat die höhere Effektivität, wer macht einfachere Tore aus dem Tempospiel. All das werden die Dinge sein, wo ich hoffe, dass wir die Nasenspitze vorne haben und dann in Hagen etwas zählbares mitnehmen können. Darüber hinaus hoffe ich auf eine hohe Reisebereitschaft der Ferndorfer, dass wir den Hagenern dann auch Paroli bieten können. Das fand ich beim Spiel gegen den Bergischen HC ein bisschen schade, dass wir gefühlt wenige waren, aber die haben auch alles gegeben. Das habe ich gesehen, aber ich fand es für die kurze Strecke und für den Sonntagnachmittag relativ wenig.

Paul Schikora wird dieses mal wieder dabei sein, er hat seine Grippe überstanden, ansonsten ist der ein oder andere grippal leicht angeschlagen. Ich hoffe aber, dass wir bis zum Hagen-Spiel bzw. bis übermorgen alle wieder an Bord haben werden. Zu wieviel Prozent weiß ich nicht, aber dass wir erstmal alle an Bord haben, davon gehe ich aus, bis auf Philip Würz und Fynn Herzig. Janko Kevic hatte auch einen grippalen Infekt, hat gestern nicht trainiert, wird auch heute nicht trainieren, soll dann aber morgen ins Abschlusstraining kommen, um dann am Donnerstag hoffentlich dabei zu sein. Für uns ist Janko Kevic ganz klar der Kopf des Angriffs un er ist auch derjenige, der mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld ist, weil er einfach derjenige ist, der besprochene Dinge ins Spiel transportieren kann, also erarbeitete Dinge aus dem Training dann auch tatsächlich umsetzt. Julius Fanger ist wahrscheinlich der Spieler mit dem größten individuellen Potential, was wir innerhalb der Mannschaft haben. Er muss halt noch konstanter werden, diese Dinge dann auch abzurufen und vom Fehlermanagement besser werden. Er macht überragende Aktionen, aber er hat auch noch zu viele Aktionen drin, die ihm dann nicht gelingen. Es ist vom Alter her wahrscheinlich normal, aber er hat im letzten Jahr eine tolle Entwicklung gemacht. Aber jetzt sieht man auch, dass das Niveau in der 2. Liga deutlich höher ist. Da fällt es ihm dann teilweise wieder schwerer und dann brauchen wir dann den nächsten Schritt und ich bin überzeugt, dass er den in dieser Saison noch machen wird.

Auf unsere Frage auf mehr Einsatzzeit von Hendrik Stock, der ein sehr gutes Spiel beim BHC gemacht hat, sagte Ceven: Ja, Hendrik hat ein gutes Spiel gemacht, das fand ich auch, er hat uns da wichtige Impulse gegeben, das hängt aber auch immer ein bisschen vom Spielverlauf ab und wie die Leute vor ihm im Prinzip performen. Hendrik ist immer in unseren Gedanken oder in meinen Gedanken eine Option, hat aber auch eine besondere Rolle, gerade in dieser Geschichte mit vier Rückraumspielern. Das heißt aber nicht, dass er nicht auch im sechs gegen sechs agieren kann, aber da spiele ich, zumindest aktuell lieber mit Janko Kevic oder Julius Fanger.

Pressesprecher Roger Becker: Der Fanbus nach Hagen ist voll, es sind etwa 60 Personen, und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich noch rund 100 weitere Leute mitfahren werden, zumindest, wenn sie Tickets bekommen, denn die sind im Gästeblock rar gesät. Ich weiß nicht, ob sie die Hintertortribüne geöffnet haben, sie waren in Hagen noch am Überlegen, aber ich glaube eher nicht.

Noch etwas: Bei unserem Weihnachtsspiel am 21.12. gegen den HSC Coburg werden wir in Sondertrikots auflaufen, wahrscheinlich auch schon in Hagen. Auf dem Trikot stehen auf der Bauchseite die Namen aller Jugendspieler und unseres Vereins. Wir fanden, dass das eine tolle Idee ist, und vom Erlös (60 €), werden jeweils 5 € an die Jugendarbeit gehen, das wird dazu beitragen, dass diese auch weiterhin gute Arbeit leisten kann. Die Trikots werden wir vsl. in Hagen erstmals tragen, und sie werden auch im Heimspiel weiterhin präsent sein. Außerdem spielen wir am 2. Weihnachtstag beim Auswärtsspiel in Minden in diesen Trikots, werden aber bei Beginn der Rückrunde wieder unsere normalen Trikots tragen.

Bericht: Peter Trojak

Collage: Peter Trojak

Fotos: wirSiegen-Fotograf Andreas Domian

