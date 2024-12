Fairwertbar e.V. und „Genuss und Harmonie“ zeigen Engagement gegen Lebensmittelverschwendung

(wS/fa) Siegen 15.12.2024 | Nachhaltiges Spendendinner begeistert

Der fairwertbar e. V. organisiert in Zusammenarbeit mit „Genuss und Harmonie“ ein Spendendinner auf ganz hohem Niveau.

Schlemmen, Genießen und damit auch noch Gutes tun. Das war das Ziel des Spendendinners, das am 23.November im Betriebsrestaurant der Harburg Freudenberger Maschinenbau GmbH stattgefunden hat. Organisiert wurde das Festmahl von der fairwertbar e. V. in Zusammenarbeit mit

Genuss und Harmonie (Betreiber des Restaurants).

Die Besonderheit – das Drei-Gänge-Menü, das die 56 Gäste an diesem Abend genießen durften, wurde aus Zutaten zubereitet, die im Vorfeld von der fairwertbar e.V. „gerettet“ wurden.

Der fairwertbar e.V. hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen, Ressourcen zu schonen und nachhaltig zu agieren. Daher fährt der Verein täglich Supermärkte und Discounter an, um Lebensmittel, die für den Verkauf nicht mehr geeignet sind zu retten.

„Tagtäglich erleben wir wie z.B. Gemüse und Obst, nur weil es nicht der Norm entspricht einfach weggeworfen wird. Genau das möchten wir verhindern und arbeiten mit einem großen Team ehrenamtlicher Helfer genau gegen diese Verschwendung, so Philipp Hof von der fairwertbar e.V. „An drei Tagen die Woche kann jeder, der genauso wie wir Lebensmittel retten möchte, in unsere Räumlichkeiten in der Sandstraße in Siegen vorbeikommen. Dort bekommt jeder die Möglichkeit, Lebensmittelretter zu werden.“

Was Gastronomieleiter Matthias Kraußer und sein Team aus den „geretteten“ Zutaten zauberten, konnte sich sehen und vor allem schmecken lassen. Den Start machte ein Kohlrabi Carpaccio in Feigen-Senf Marinade und dreierlei Ziegenkäsemousse. Gefolgt von Hähnchen in Chips Panade auf Grillgemüse & Kartoffeln mit Mascarpone-Ricotta-Dip. Als vegetarische Option gab es Semmelknödel auf Kräuter-Pilzrahmsoße. Als Dessert gab es eine Variation aus Pralinenmousse, Apfel-Marzipan Strudel und Mandarineneis.

„Nachhaltig mit Lebensmitteln umgehen. Etwas was wir hier im Betrieb tagtäglich praktizieren. Umso wichtiger war es uns gemeinsam mit der Fairwertbar durch diese Aktion aufzuzeigen wie wichtig es ist mit unseren Lebensmitteln umzugehen. Nicht nur im privaten Bereich, auch die Lebensmittelindustrie muss nachhaltiger werden. Es wird einfach zu viel Gutes weggeworfen. Das muss nicht sein, so Gastronomieleiter Matthias Kraußer.

Der komplette Erlös des Abends von 2025 Euro kam am Ende der Alzheimer Gesellschaft Siegen-Wittgenstein e.V. zugute.