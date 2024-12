Festliche Klänge im Siegener Gläsersaal: Bergknappen und Landespolizeiorchester NRW in Bestform

(wS/hgm) Siegen 07.12.2024 | Einzigartiges musikalisches Zusammenspiel – Ja, das war es in der Tat! Nämlich das Benefiz-Konzert der Bergknappenkapelle Niederschelden (Leitung: Sven M. Hellinghausen) gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester NRW (Dirigat: Scott Lawton) am vergangenen 1. Adventssonntag im Gläsersaal der Siegerlandhalle.

Die Bergknappen-Kapelle übrigens begeht in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen; dazu stand das Konzert unter der Schirmherrschaft von Landrat Andreas Müller. Gekommen war auch Steffen Mues, Bürgermeister der Stadt Siegen.

Es war ein Konzert, das ganz im Zeichen der Musik und Gemeinschaft stand und für einen guten Zweck veranstaltetet wurde. Zudem erhielt das Publikum ein liebevoll gestaltetes Programmheft, das nicht nur einfach die Titel, sondern auch deren ausführliche Beschreibung enthielt. Auch die Strukturen der beiden Orchester waren ausführlich beschrieben.

Den Auftakt machten die Bergknappen in ihren feschen Uniformen und den Federbuschen auf den Köpfen mit dem zackig gespielten Marsch „Unter der Admiralsflagge“. Eine Kombination aus dynamischer Melodie, markanten Trommelwirbeln und vollem Orchesterklang: Genauso hat ihn Julius Fucik 1908 kombiniert. Anschließend begrüßte Vorsitzender Carsten Daub das Publikum im vollbesetzten Gläsersaal.

Auch der nächste Titel, die Komposition „Aurora Borealis“ (Das Nordlicht) war ein musikalisches Meisterwerk, das eben die Schönheit und Magie dieses populären Lichtes einfing. Die harmonischen Schichten und der geschickte Einsatz von Bläsern und Schlagwerk schufen eine mystische Atmosphäre.

„Ihr seht ja alle toll aus“, sagte übrigens Landrat Andreas Müller in seiner Laudatio und erwähnte besonders den Nachwuchs der Kapelle, bekannt wohl unter dem Namen „Zwergknappen“. Weiter ging es im Repertoire mit „Loch Lomond“, eine eher sanfte, melancholische Melodie mit modernen harmonischen Farben, zarten Passagen und kräftiger Dynamik, die auf einem schottischen Volkslied mit tragischem Inhalt beruht. „Die Almtaler Polka“ hingegen beschreibt nicht etwa eine wildromantische, kitschige Geschichte, sondern eine Wanderung durch das pittoreske Almtal.

Ganz anders der Rhythmus wieder in „Celtic Crest“, ein Schweizer Werk, das von der keltischen Musiktradition inspiriert ist und traditionelle Elemente mit modernen Arrangements vereint. Der „Bergmannsgruß“ als letzter Titel im Block der Bergknappen-Kapelle ist eine musikalische Hommage an die Bergbautradition und begann eindrucksvoll mit dem feierlichen Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“. Zum Ende klang das Stück kraftvoll mit „Glück Auf, der Steiger kommt“ aus- ein Symbol für den Zusammenhalt und Stolz der der Bergleute. Danach ging es erst einmal in die große Pause.

Im Gegensatz zu den Bergknappen, die zwar allesamt sehr versierte Amateure sind, besteht das Landespolizeiorchester (LPO NRW) aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und Musikern und ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei NRW und somit das Repräsentationsorchester der Landesregierung NRW. Unter der Leitung des US-amerikanischen Dirigenten Scott Lawton und auch des vielfach ausgezeichneten Diplom-Gitarristen, -Komponisten und -Arrangeur Hans Steinmauer gab es nun so einiges zu hören: „Adeste Fideles“ bekannt als das Weihnachtslied „O Come, All Ye3 Faithful“, in dem die Musizierenden vollen majestätischen Klang entfalteten und im gleichen Genre „The First Noel“ in andächtiger Stimmung, der jedoch dynamische und harmonische Akzente hinzugefügt wurden. „Ukrainian Noel“ ist eine Christmal Festival Overture, die die musikalische Essenz der ukrainischen Weihnachtsfeierlichkeiten einfängt.

Mit der Präsentation von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zauberte das LPO eine magische Atmosphäre in zarten und verträumten Passagen, aber auch klanglicher Tiefe. Beim Thema „Weihnacht“ blieb man auch mit dem Titel „Wir freuen uns auf Weihnachten“ – in abwechslungsreicher Instrumentierung und warmen, einladendem Charakter. Als letztem Titel seines Blocks brachte das LPO noch „We Wish You a Merry Christmas“ zu Gehör, das sich in der Bearbeitung von Guido Rennert (der mit einer Ausnahme alle Vorträge des LPO bearbeitet hat) mit einem frischen orchestralen Glanz präsentierte. Ein abschließender, musikalischer Moment voller Fröhlichkeit und Festtagszauber!

Eingebunden in alle die schönen Vorträge waren die Ehrungen verdienter Musiker der Bergknappen von Michael Dreisbach (55 Jahre aktiv) sowie Michael Hänel und Jürgen Schneider (je 50 Jahre aktiv).

Grandios jedenfalls war nach den beiden Blöcken der Orchester der gemeinsame Auftritt mit den Kompositionen „Home Alone“, „Have Yourself A Merry Little Christmas“ und last not least „Driving Home For Christmas“. Und geraume Zeit zuvor war das alles geprobt worden, was sich in der Tat eigentlich nur Insider richtig vorstellen können. Es gab stürmischen Applaus, der Saal stand regelrecht „Kopf“ und klar, dass da noch eine Zugabe herhalten musste.

Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald

