Festlicher Choral Evensong zur Weihnachtszeit- Collegium vocale Siegen lädt zum traditionellen Abendgottesdienst ein

(wS/cvc) Siegen 03.12.2024 | Die festliche Stimmung der Weihnachtszeit trifft auf die spirituelle Kraft traditioneller Kirchenmusik: Das Collegium vocale des Bach-Chores Siegen lädt gemeinsam mit Superintendentin Kerstin Grünert herzlich zu einem festlichen Abendgebet am 22. Dezember um 19:00 Uhr in die Siegener Martinikirche ein.

Die musikalische Andacht, welche ihre Wurzeln in den jahrhundertealten Traditionen der anglikanischen Kirche hat, wird bis heute täglich in den großen Kathedralen Englands gefeiert und ist geprägt von festlicher Chormusik. Sie bietet die Möglichkeit, in einer hektischen Zeit zur Ruhe zu kommen und sich auf die wesentlichen Botschaften von Advent und Weihnacht zu besinnen.

Unter der Leitung von Kantor Peter Scholl präsentiert das 30-köpfige Ensemble ein ausdrucksstarkes und abwechslungsreiches Programm, welches u.a. Werke von Josef Gabriel Rheinberger sowie des noch lebenden lettischen Komponisten Ēriks Ešenvalds umfasst.

In der mit Kerzen stimmungsvoll beleuchteten Martinikirche lädt das Collegium vocale die Zuhörenden dazu ein, sich von der Liturgie und Musik tragen und inspirieren zu lassen.

Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei, Spenden werden erbeten.

Foto: Bach-Chor Siegen

