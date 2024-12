Für das neue Kindergartenjahr 2025: Vormerkung im Kita-Navigator ab sofort möglich

(wS/si) Siegen 16.12.2024 | Ab sofort können Eltern, deren Kind zum 1. August 2025 oder früher in einer Siegener Kindertageseinrichtung aufgenommen werden soll, eine Vormerkung im städtischen Kita-Navigator unter https://siegen.kita-navigator.org vornehmen, informiert die städtische Kinder-, Jugend- und Familienförderung.

Die Kitas entscheiden ab Anfang Februar über die Vergabe der Plätze zum neuen Kindergartenjahr. Eltern sollten deshalb bis Ende Dezember 2024 die Vormerkung im Kita-Navigator durchführen. Darüber hinaus kann ein Kind etwa bei einem Umzug oder Zuzug während des gesamten Jahres vorgemerkt werden. Neben der Online-Vormerkung im Navigator via PC, Laptop oder Smartphone ist eine Vormerkung aber auch weiterhin direkt in den Kitas möglich.

Bei Fragen helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AG Kindertageseinrichtungen im städtischen Jugendamt weiter. Wenn ein Kind in einer Kita einen Platz erhalten hat, werden automatisch alle weiteren Anmeldungen für dieses Kind im Navigator gesperrt, so dass wieder frei gewordene Plätze nicht unnötig blockiert werden.

Wenn Eltern im ersten Verfahren nicht den gewünschten Platz in der Wunscheinrichtung erhalten haben, können sie sich mit einer Suchanfrage an das städtische Jugendamt wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln oder bieten mögliche Betreuungsalternativen an. Weitere Infos zum Kita-Navigator sind als Flyer in allen Rathäusern und Kindertageseinrichtungen in Siegen erhältlich. Diese sind auch auf der städtischen Homepage www.siegen.de oder beim Jugendamt der Stadt Siegen im Rathaus Weidenau, Weidenauer Str. 211-213, 57076 Siegen unter der Telefon-Nummer (0271) 404 -2226 oder 2240 erhältlich.

