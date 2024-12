Größere Glasfaser-Anbietervielfalt für Kreuztal: 1&1 und GREENFIBER schließen langfristige Kooperationsvereinbarung

(wS/gr) Siegen 09.12.2024 | 1&1 und GREENFIBER gehen eine langfristige Kooperation ein und sorgen damit für eine größere Angebotsvielfalt bei Glasfaserprodukten in Kreuztal. Im Rahmen der infrastrukturellen Kooperation wird das regionale Glasfasernetz von GREENFIBER mit dem leistungsstarken bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbunden. Als Ergebnis erhalten über 14.000 Haushalte Zugang zum attraktiven Glasfaserangebot von 1&1. Dieses zeichnet sich durch Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde und günstige Preise aus.

„Die Kooperation mit GREENFIBER markiert einen weiteren wichtigen Schritt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Kreuztal und ganz Deutschland. Durch eine schnelle und zuverlässige Glasfaserverbindung wird Kreuztal fit für die digitale Zukunft. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich schon jetzt über die 1&1 Glasfaserprodukte auf unserer Webseite und in Online-Infoveranstaltungen informieren“, sagt Ralph Dommermuth, CEO 1&1.

„Wir sind begeistert, dass wir mit 1&1 einen weiteren starken Partner für uns und damit auch für die Kunden an unseren Netzen gewinnen konnten“, sagt GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe. „Der Open-Access-Gedanke ist von der EU nicht nur gefordert, sondern wird von uns auch mit Leben gefüllt. Das ist die Zukunft. Das Glasfasernetz muss von immer mehr Kunden genutzt werden, damit die Kupfernetze endlich überflüssig werden können.“

Auch Walter Kiß, Bürgermeister der Stadt Kreuztal, sieht nur Vorteile in der Kooperation: „Am Beispiel des Schulzentrums Kreuztal spüren wir schon seit einem Jahr in der Praxis, wie wichtig stabiles und leistungsstarkes Internet heutzutage ist. Dass GREENFIBER und 1&1 jetzt eine Kooperation geschlossen haben, um den Kunden mehr Flexibilität zu bieten, ist aus meiner Sicht ein logischer und zugleich sinnvoller Schritt.“

Im Rahmen der Partnerschaft wird 1&1 zukünftig auch weitere Gebiete, in denen GREENFIBER Glasfaser ausbaut, mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbinden und Glasfaserprodukte anbieten. Beide Unternehmen leisten so einen wichtigen Beitrag dafür, immer mehr Haushalte mit zukunftssicheren Glasfaser-Anschlüssen auf Basis modernster Technik zu versorgen.

Über die 1&1 AG

Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Montabaur. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG.

1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes Mobilfunknetz auf Basis der innovativen Open-RAN-Technologie. Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio werden Breitbandanschlüsse angeboten, die zumeist auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf regionalen Netzen von City Carriern und der Deutschen Telekom basieren.

Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.

Über GREENFIBER

GREENFIBER ist ein junges Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Lüneburg. Schon bei der Gründung konnten die Gründer auf viele Jahre persönlicher Erfahrung bei der Planung und der Realisierung komplexer Telekommunikations- und Infrastrukturprojekte bauen.

Derzeit arbeiten über einhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn deutschlandweiten Standorten für GREENFIBER. In kürzester Zeit hat sich das Unternehmen als Spezialist für ambitionierte und zukunftsweisende Projekte der Kommunikations-Infrastruktur etabliert. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den bisher unterversorgten Regionen.

GREENFIBER ermöglicht diskriminierungsfreie digitale Teilhabe und die regionale Standortsicherung durch den Bau von Glasfasernetzen. Alles aus einer Hand umfasst bei GREENFIBER sämtliche Bereiche der Planung, der Umsetzung vom ersten Spatenstich bis zum Einschalten und den Betrieb des Netzes.

