Grüne Welle im Derby: Ferndorfer Füchse unterstützen den Erstligisten HSG Wetzlar

(wS/Red) Ferndorf/Wetzlar 04.12.2024 | Handball-Bundesliga-Luft: Ferndorfer Füchse live im Derby-Fieber



Die Trommler des Fanclubs Ferndorfer Füchse schnuppern Handball-Bundesliga-Luft: Beim Spiel der HSG Wetzlar gegen den Tabellenführer MT Melsungen am Samstag, den 7. Dezember 2024, werden sie die HSG lautstark unterstützen. Die Partie, ein echtes Hessenderby, wird vor voraussichtlich ausverkauftem Haus mit 4.500 Zuschauern ausgetragen.

Wie es dazu kam:

Der Kontakt entstand durch Kai Brückmann (KTB), der Hallensprecher der HSG Wetzlar und des TuS Ferndorf ist. Vor einiger Zeit wurde die HSG angesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, mit Unterstützung der Ferndorfer Füchse aufzulaufen. Die Idee nahm schnell Gestalt an, und der Termin wurde auf das Derby gegen Melsungen festgelegt.

Am Freitag erreichte die Anfrage die Trommler der Füchse. Bereits am Sonntag sagten 11 Trommler spontan zu. Am Montag fand ein Telefonat mit Andreas Müller, dem Fanbeauftragten der HSG und 1. Vorsitzenden des Fanclubs „Grün-Weiß“, statt, um die Details zu klären.

Der Plan für das Derby:

Die Trommler der Ferndorfer Füchse treten gemeinsam mit den Trommlern der HSG Wetzlar auf.

Getrommelt wird auf der Stehplatztribüne hinter dem Tor.

Passend zur Aktion werden die Füchse mit HSG-T-Shirts ausgestattet.

Dresscode für alle Fans der HSG Wetzlar: GRÜN – ob Shirts, Trikots, Schals oder Mützen.

Der Fanclub „Grün-Weiß“ hat einen Aufruf gestartet:

Gemeinsam zum Derbysieg!

Lasst uns die Arena in ein grün-weißes Meer verwandeln und unsere Mannschaft lautstark zum Derbysieg pushen. Am 7. Dezember alle in die Arena – alle in GRÜN!

Weitere Einsätze der Füchse:

Nur wenige Tage später, am Donnerstag, den 12. Dezember 2024, werden die Ferndorfer Füchse mit 12 Trommlern beim Zweitligaspiel des VfL Eintracht Hagen gegen den TuS Ferndorf vertreten sein. Großveranstaltungen sind für die Füchse übrigens kein Neuland: Bereits 2019 trommelten sie vor über 4.000 Zuschauern in der Schwalbe-Arena.

Die Ferndorfer Füchse freuen sich, gemeinsam mit der HSG Wetzlar bei einem Bundesligaspiel ihre Unterstützung zeigen zu dürfen. Auf ein lautes, grünes Derby! Und wer weiß, vielleicht kommt ihre Leistung mal „ganz oben“ an und die Nationalmannschaft wird auf sie aufmerksam. Verdient hätten sie es schon.



Bericht: Peter Trojak

Foto: Ferndorfer Füchse bzw. HSG Wetzlar

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier