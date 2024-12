Letzte Ausgabe der „Schlaglichter zur Stadtgeschichte“ – Kommunale Gebietsreform: „Siegen auf dem Weg zur Großstadt“

(wS/si) Siegen 02.12.2024 | Die Reihe „Schlaglichter zur Siegener Stadtgeschichte“ im Rahmen des 800-jährigen Stadtjubiläums endet am kommenden Donnerstag, 5. Dezember, mit dem letzten Vortrag.

David Merschjohann (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen) referiert ab 19.00 Uhr im Historischen Ratssaal des Siegener Rathauses über die kommunale Gebietsreform der 1960/70er Jahre in Siegen und Nordrhein-Westfalen. Siegen in seinen heutigen kommunalen Grenzen besteht seit dem 1. Januar 1975, wobei der Landtag die Gebietsreform für das Stadtgebiet in mehreren Etappen vollzog. Daraus lässt sich erahnen, dass die Neugliederungsgesetze mit vielen Diskussionen bei den Beteiligten verbunden waren. Der Vortrag gibt zunächst Einblicke über die allgemeinen grundsätzlichen Notwendigkeiten der Gebietsreform, um dann schwerpunktmäßig auf die Ereignisse vor Ort einzugehen.

