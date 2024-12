Letzter Burbacher Mittagstisch im Jahr 2024 – Noch ein paar Plätze für 18.12.2024 frei

(wS/bu) Burbach 11.12.2024 | Der nächste Burbacher Mittagstisch findet am Mittwoch, 18.12.2024, im CVJM-Vereinshaus am Gassenweg in Burbach statt. Es ist der letzte Termin in diesem Jahr. Wie das Familienbüro mitteilt, gibt es hierfür noch freie Plätze. Anmeldungen werden noch bis Montag, 16.12.2024, unter mobil 01 75 – 69 21 000 entgegengenommen (bitte Anrufbeantworter nutzen), auch per WhatsApp.

Im nächsten Jahr gibt es drei weitere Termine, an denen aufgetischt werden soll:

08.01.2025 (CVJM-Vereinshaus Burbach)

22.01.2025 (ev. Kirche Lützeln)

12.02.2025 (CVJM-Vereinshaus Burbach)

Der Burbacher Mittagstisch wird vom Familienbüro Burbach in Kooperationen mit den ev. Kirchengemeinden Burbach und Niederdresselndorf mit ihren Gemeindeschwestern, der kath. Kirchengemeinde, dem Heimatverein Alte Vogtei Burbach und dem DRK-Ortsverein Burbach organisiert und finanziell von der Sparkasse Burbach-Neunkirchen unterstützt. Das Angebot richtet sich erneut an alle, die in der dunklen Jahreszeit nicht allein essen möchten und sich über eine Mahlzeit in Gesellschaft mit guten Gesprächen freuen. Zur Auswahl stehen zwei Gerichte, wovon eins vegetarisch sein wird.

Foto: Gemeinde Burbach

.

