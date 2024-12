Lichterglanz in Grissenbach: Stern an der St. Elisabeth Kapelle erleuchtet

(wS/tg) Netphen 02.12.2024 | Am vergangenen Freitagabend um 18:00 Uhr war es so weit: Unter den Klängen der Glocken der katholischen St.-Elisabeth-Kapelle wurde der von der Freiwilligen Feuerwehr Grissenbach aufgestellte Stern feierlich erleuchtet. Die Veranstaltung, die dieses Mal vom Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsverein (DKS) ausgerichtet wurde, ist ein fester Bestandteil der dörflichen Adventstradition. Im jährlichen Wechsel organisieren Grissenbach Aktiv, die Freiwillige Feuerwehr und der Männergesangsverein Freude Grissenbach dieses stimmungsvolle Ereignis, das die Dorfgemeinschaft zusammenbringt.

Mit Glühwein, Bier und Kinderpunsch wurde die Vorweihnachtszeit in gemütlicher Runde eingeläutet. „Gerade in einer Zeit, in der viele Krisen unser Land erschüttern, ist es wichtig, auch einmal innezuhalten und zur Ruhe zu kommen“, betonte der 1. Vorsitzende des DKS, Thorsten Görg. Er verwies auf die aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, die viele Menschen in der Region betreffen, und hob die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den Zusammenhalt im Dorf hervor.

Besonders am Herzen liegt Görg die Rückkehr zu einem ungezwungenen Miteinander, nachdem die Corona-Pandemie viele Vereine belastet und zeitweise stark eingeschränkt hatte. „Jetzt ist es umso wichtiger, diese Traditionen wieder zu beleben und das dörfliche Leben zu feiern“, erklärte er.

Abschließend wünschte Thorsten Görg im Namen des DKS allen Besuchern und Ortsbewohnern eine besinnliche Adventszeit, geprägt von Gemeinschaft, Ruhe und Hoffnung auf bessere Zeiten.