Nach tödlicher Messerattacke auf 49-Jährigen in Siegen: Drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

(wS/ots) Siegen 27.12.2024 | In der Bismarckstraße in Siegen kam es Freitag (27.12.) gegen 14.15 Uhr zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten mehrere Personen in eine Auseinandersetzung. Ein 49-jähriger Mann erlitt hierbei Stichverletzungen und verstarb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort. Drei Männer (27, 30 und 51 Jahre alt) konnten im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kannten sich das 49-jährige Opfer und die Beteiligten. Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist eingesetzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und wie die jeweiligen Männer bei der Auseinandersetzung beteiligt waren, dauern an. (arn). Die Beteiligten sind albanische Staatsbürger.







